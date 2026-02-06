Babnet   Latest update 15:10 Tunis

الحماية المدنية : 3481 تدخلا لمواجهة الامطار والفيضانات منذ 19 جانفي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/himayale0203x1.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 15:07 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قامت وحدات الحماية المدنية من يوم 19 جانفي إلى غاية اليوم الخميس 6 فيفري، ب3481 تدخلا خلال تهاطل الامطار ولمواجهة الفيضانات التي شملت بعض مناطق الجمهورية ، وذلك وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وتوزعت التدخلات إلى 1844 عملية ضخ مياه من مساكن ومؤسسات تجارية وصناعية، و234 عملية إجلاء لمواطنين من منازلهم، و331 عملية إنقاذ لمواطنين حاصرتهم المياه داخل سياراتهم.

 
كما قدمت وحدات الحماية المدنية 445 عملية مساعدة على عبور التجمعات المائية ، وقامت ب627 تدخلا لإزاحة وسيلة نقل معطلة من الطريق العام.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323256

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:52
15:26
12:40
07:17
05:49
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
9.77 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
16°-10
18°-8
15°-8
17°-10
  • Avoirs en devises 25750,5
  • (05/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37365 DT
  • (05/02)
  • 1 $ = 2,87106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>