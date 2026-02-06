الحماية المدنية : 3481 تدخلا لمواجهة الامطار والفيضانات منذ 19 جانفي

قامت وحدات الحماية المدنية من يوم 19 جانفي إلى غاية اليوم الخميس 6 فيفري، ب3481 تدخلا خلال تهاطل الامطار ولمواجهة الفيضانات التي شملت بعض مناطق الجمهورية ، وذلك وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وتوزعت التدخلات إلى 1844 عملية ضخ مياه من مساكن ومؤسسات تجارية وصناعية، و234 عملية إجلاء لمواطنين من منازلهم، و331 عملية إنقاذ لمواطنين حاصرتهم المياه داخل سياراتهم.كما قدمت وحدات الحماية المدنية 445 عملية مساعدة على عبور التجمعات المائية ، وقامت ب627 تدخلا لإزاحة وسيلة نقل معطلة من الطريق العام.