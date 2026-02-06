الأيام الرومانية بالجم يومي 28 و29 مارس 2026

تنتظم الدورة التاسعة من "تيسدروس، الأيام الرومانية بالجم"، يومي 28 و 29 مارس 2026 بالمسرح الروماني بالجم من ولاية المهدية.وتضم هذه التظاهرة عديدا من الأنشطة التي تهدف إلى تثمين التراث الثقافي الروماني بالموقع التاريخي بالجم، المصنف ضمن التراث العالمي لليونسكو، من خلال فعاليات علمية وفرجوية.وسيشهد اليوم الأول من التظاهرة، السبت 28 مارس 2026، تنظيم ندوة علمية حول تاريخ المسرح الروماني بالجم تُقام بالمتحف الأثري بالجم، فيما يضم اليوم الثاني عديد الأنشطة من بينها، عرض أزياء عسكرية رومانية، إلى جانب عرض فرجوي يستلهم من التاريخ اليوناني ويشمل، المصارعة، والرقص، والموسيقى .وجدير بالذكر أن القائمين على تنظيم هذه التظاهرة أعلنوا في بلاغ سابق عن تعذر الحصول على التراخيص اللازمة لتنظيم الدورة التاسعة بالمسرح الروماني بالجم من 27 إلى 29 مارس 2026، مما قلص عدد أيام المهرجان إلى يومين فقط واضطرهم لإلغاء الورشات الموجه للأطفال والورشات الحية والمعارض.