الأيام الرومانية بالجم يومي 28 و29 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/601abbfa6ac992.93830207_elhimnpgfoqjk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 15:10 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تنتظم الدورة التاسعة من "تيسدروس، الأيام الرومانية بالجم"، يومي 28 و 29 مارس 2026 بالمسرح الروماني بالجم من ولاية المهدية.
وتضم هذه التظاهرة عديدا من الأنشطة التي تهدف إلى تثمين التراث الثقافي الروماني بالموقع التاريخي بالجم، المصنف ضمن التراث العالمي لليونسكو، من خلال فعاليات علمية وفرجوية.
وسيشهد اليوم الأول من التظاهرة، السبت 28 مارس 2026، تنظيم ندوة علمية حول تاريخ المسرح الروماني بالجم تُقام بالمتحف الأثري بالجم، فيما يضم اليوم الثاني عديد الأنشطة من بينها، عرض أزياء عسكرية رومانية، إلى جانب عرض فرجوي يستلهم من التاريخ اليوناني ويشمل، المصارعة، والرقص، والموسيقى .

وجدير بالذكر أن القائمين على تنظيم هذه التظاهرة أعلنوا في بلاغ سابق عن تعذر الحصول على التراخيص اللازمة لتنظيم الدورة التاسعة بالمسرح الروماني بالجم من 27 إلى 29 مارس 2026، مما قلص عدد أيام المهرجان إلى يومين فقط واضطرهم لإلغاء الورشات الموجه للأطفال والورشات الحية والمعارض.

الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:52
15:26
12:40
07:17
05:49
