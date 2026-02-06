Babnet   Latest update 07:10 Tunis

وزارة الفلاحة:تواصل أشغال صيانة قنال مجردة – الوطن القبلي بوتيرة متسارعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698581277e5572.56398772_qilmopekjhgnf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 07:07
      
أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بأن أشغال التنظيف والصيانة في إطار التوقيف الفني لقنال مجردة – الوطن القبلي، المبرمجة من 29 جانفي إلى 11 فيفري 2026، تتواصل بوتيرة متسارعة.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها مساء يوم الخميس، أن مصالحها المتمثّلة في شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال تواصل تنفيذ برنامج الصّيانة الدّوريّة للقنال ومختلف منشآت نقل وتحويل وضخّ المياه التّابعة له، حيث سخرت الشركة فرقًا ميدانية والآليات والتّجهيزات اللاّزمة لإزالة التّرسّبات والنّفايات الصلبة، وكلّ ما من شأنه تعطيل جريان المياه داخل القنال.


وأوصت الوزارة في هذا الإطار، المواطنين بعدم رمي الأوساخ في القنال وعلى ضفّتيه، لما لذلك من انعكاسات سلبيّة مباشرة على جودة المياه والبيئة والصّحة العامة، إضافة إلى تعطيل مجهودات التنظيف والصيانة المنجزة بموارد بشرية وماديّة هامة. وتؤكّد الوزارة أنّ المحافظة على نظافة القنال مسؤوليّة جماعيّة.


وذكرت وزارة الفلاحة بأن هذا التدخل يأتي في إطار المحافظة على ديمومة المرفق العمومي والمنظومة المائيّة وضمان انسيابيّة المياه داخل القنال، خاصة في ظلّ التغيّرات المناخية وتراكم الأوساخ والتّرسّبات.
