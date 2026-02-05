Babnet   Latest update 22:50 Tunis

صدور أحكام استئنافية تتراوح بين خمس سنوات والاعدام في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63c67ceaa21ac7.37074756_onmilfkgpjqeh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 22:38
      
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، عشية اليوم الخميس، أحكامًا تراوحت بين خمس سنوات والإعدام في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، المنسّق العام لحزب التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله يوم 25 جويلية 2013.

وقضت الدائرة بـالإعدام والسجن لمدة ثلاثين عامًا في حق المتهم عبد الرؤوف الطالبي، وبـالسجن لمدة 60 عامًا لكل من عزّ الدين عبد اللاوي وأحمد المالكي (المكنّى بالصومالي)، وبـالسجن 50 عامًا في حق محمد العوادي، و45 عامًا في حق كريم الكلاعي.


كما قضت المحكمة بـالسجن 20 عامًا لكل من عامر البلعزي ومحمد العكاري، و10 أعوام سجناً في حق رياض الورتاني.


وأفاد مصدر قضائي بأنه تمّ إقرار الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم المتحصّن بالفرار مصطفى خذر، والقاضي بـسجنه خمس سنوات من أجل الامتناع، ولو كان خاضعًا للسرّ المهني، عن إشعار السلط فورًا، مع وضع جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها، مذكّرًا بأن الفاعل الأصلي لعملية الاغتيال، بوبكر الحكيم، قد توفي.

ويُذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت خلال شهر فيفري 2025 أحكامها الابتدائية في القضية نفسها، والتي تراوحت بين الإعدام وأحكام سجنية أخرى، إضافة إلى السجن خمس سنوات في حق متهم محال بحالة فرار مع النفاذ العاجل.
