بن عروس: نسبة تقدم انجاز المركب الثقافي بالمدينة الجديدة تجاوزت الـ 70 بالمائة

تجاوزت نسبة تقدم انجاز المركب الثقافي بالمدينة الجديدة نسبة الـ 70 بالمائة وذلك وفق ما أفادت به "وات" اليوم الخميس المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة حياة فطحلي علوي.وقد شهد المشروع الذي انطلقت الاشغال فيه اول مرة خلال شهر اكتوبر 2019 تأخرا في الانجاز بعد فسخ الصفقة الاصلية مع المقاولة الاولى المكلفة بالأشغال، وإعادة طلب العروض أكثر من مرة لإتمام انجاز المشروعواستأنفت اشغال مشروع إتمام بناء المركب الثقافي بالمدينة الجديدة خلال شهر فيفري من السنة المنقضية ، بعد تحيين التكلفة الاجمالية لتبلغ 5 ملايين و30 الف و861 دينارا و تكليف مقاولة جديدة باستكمال الاشغال .وقد تمّت معاينة الأشغال خلال جلسة عمل يوم 19 ديسمبر المنقضي بحضور جميع الجهات المتدخلة من مصمّمين ، وممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ببن عروس ، وممثلين عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس.وتتمثل المكونات الأساسية للمشروع الذي يمتد على مساحة 3272 متر مربع في قاعة عروض تتسع لـ 500 مقعد ، وقاعتين مخصصتين لفنون الرقص كل واحدة منها تمتد على مساحة في حدود 100 متر مربع و4 حجرات للملابس ، وقاعات متعددة الاختصاصات لنوادي الموسيقى والفنون التشكيلية والابداعات الرقمية ومتعددة الوسائط ، وجناح اداري وبهو استقبال ، ومقهى ثقافي .