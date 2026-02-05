Babnet   Latest update 19:10 Tunis

كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (تصفيات منطقة شمال إفريقيا): المنتخب التونسي يستهل مشواره بملاقاة المنتخب المغربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6984c6bf6a59d9.04031141_kflejgoqhinmp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 17:52
      
يستهل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 17 سنة مشوار تصفيات كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة العمرية بملاقاة المنتخب المغربي، ضمن البطولة التصفوية الخاصة بـ منطقة شمال إفريقيا، التي تحتضن منافساتها مدينة بنغازي الليبية من 22 مارس إلى غاية 5 أفريل 2026، بمشاركة منتخبات تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر.

برنامج مباريات المنتخب التونسي

* الجولة الأولى: المغرب – تونس
* الجولة الثانية: تونس – مصر
* الجولة الثالثة: تونس – ليبيا

* الجولة الرابعة: تونس – الجزائر

ويُنهي أبناء المدرب ناجح التومي مشوارهم في التصفيات بملاقاة المنتخب الجزائري.

البرنامج الكامل للمباريات التصفوية

الجولة الأولى

* المغرب – تونس
* ليبيا – الجزائر

الجولة الثانية

* الجزائر – المغرب
* تونس – مصر

الجولة الثالثة

* تونس – ليبيا
* مصر – المغرب

الجولة الرابعة

* تونس – الجزائر
* ليبيا – مصر

الجولة الخامسة

* الجزائر – مصر
* المغرب – ليبيا

وتُجرى التصفيات في شكل بطولة مصغّرة، يتأهل في ختامها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة لسنة 2026، في انتظار تحديد البلد المنظم.
