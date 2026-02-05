بطاقة ايداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668e40f455d452.27238926_hgnjmelqopfik.jpg width=100 align=left border=0>

اصدر اليوم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف وذلك بخصوص القضية التى تتعلق بالتدليس عند استعمال جواز سفر لمغادرة تراب البلاد التونسية، كما قرر تحديد جلسة مارس المقبل لاستنطاقه بخصوص القضية

