قبلي: انطلاق العيادات عن بعد في طب الاسنان بالمستشفى الجهوي

انطلقت صباح اليوم الخميس بقسم طب الاسنان بالمستشفى الجهوي بقبلي، العيادات عن بعد في طب الاسنان بالتعاون مع المستشفى الرقمي بوزارة الصحة من اجل تطوير التكفل بالمرضى، وفق رئيسة القسم مبروكة الجليلي لصحفي "وات".وأوضحت ذات المصدر بان هذه العيادات التي تعتمد على الوسائط الرقمية، ستمكن من تقريب خدمات طب الاسنان من المواطنين الى جانب تطوير التكفل بالمرضى خاصة من الحالات التي تستوجب الخط الثالث مع تحيين الخبرات لدى الفريق الصحي العامل بقسم طب الاسنان، ممّا يساعد في ضمان النفاذ العادل للصحة للجميع.كما أفادت بان هذا القسم يضم 3 أطباء الى جانب فريق شبه طبي وهو يحتوي على 3 كراسي اسنان، وقد تم اليوم تركيز تطبيق الملف الرقمي بهذا القسم ممّا سيمكّن من الارتقاء بالخدمات المسداة للمرضى.وذكرت انه تم خلال سنة 2025، التكفل بـ5574 مريضا في هذا القسم فضلا عن انخراطه في صنع بدائل الاسنان بالجهة، واشارت الى ان القسم يمثل الخط الثاني بكامل الجهة وأنّ التعامل مع المستشفى الرقمي بوزارة الصحة سيساعد في التكفل بالحالات التي تستوجب الخط الثالث.يشار الى ان خدمات الخط الأول في القطاع الصحي يتم تامينها بالمستوصفات في حين ان خدمات الخط الثاني تتم عادة بالمستشفيات الجهوية وتكون خدمات الخط الثالث عادة في المؤسسات الصحية الجامعية، حيث تشمل مثلا في مجال طب الاسنان التدخلات الجراحية لزرع الاسنان او معالجة سرطانات اللثة وهي من التدخلات التي ستصبح متاحة بالمستشفى الجهوي بقبلي عبر العيادات الرقمية.