Babnet   Latest update 19:10 Tunis

قبلي: انطلاق العيادات عن بعد في طب الاسنان بالمستشفى الجهوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6984a2ca1c53f2.53312739_gjminolkhqpef.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 19:10 قراءة: 1 د, 6 ث
      
انطلقت صباح اليوم الخميس بقسم طب الاسنان بالمستشفى الجهوي بقبلي، العيادات عن بعد في طب الاسنان بالتعاون مع المستشفى الرقمي بوزارة الصحة من اجل تطوير التكفل بالمرضى، وفق رئيسة القسم مبروكة الجليلي لصحفي "وات".
وأوضحت ذات المصدر بان هذه العيادات التي تعتمد على الوسائط الرقمية، ستمكن من تقريب خدمات طب الاسنان من المواطنين الى جانب تطوير التكفل بالمرضى خاصة من الحالات التي تستوجب الخط الثالث مع تحيين الخبرات لدى الفريق الصحي العامل بقسم طب الاسنان، ممّا يساعد في ضمان النفاذ العادل للصحة للجميع.
كما أفادت بان هذا القسم يضم 3 أطباء الى جانب فريق شبه طبي وهو يحتوي على 3 كراسي اسنان، وقد تم اليوم تركيز تطبيق الملف الرقمي بهذا القسم ممّا سيمكّن من الارتقاء بالخدمات المسداة للمرضى.

وذكرت انه تم خلال سنة 2025، التكفل بـ5574 مريضا في هذا القسم فضلا عن انخراطه في صنع بدائل الاسنان بالجهة، واشارت الى ان القسم يمثل الخط الثاني بكامل الجهة وأنّ التعامل مع المستشفى الرقمي بوزارة الصحة سيساعد في التكفل بالحالات التي تستوجب الخط الثالث.
يشار الى ان خدمات الخط الأول في القطاع الصحي يتم تامينها بالمستوصفات في حين ان خدمات الخط الثاني تتم عادة بالمستشفيات الجهوية وتكون خدمات الخط الثالث عادة في المؤسسات الصحية الجامعية، حيث تشمل مثلا في مجال طب الاسنان التدخلات الجراحية لزرع الاسنان او معالجة سرطانات اللثة وهي من التدخلات التي ستصبح متاحة بالمستشفى الجهوي بقبلي عبر العيادات الرقمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323198

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 فيفري 2026 | 17 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:19
17:51
15:26
12:40
07:18
05:50
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-13
20°-13
16°-10
19°-9
14°-9
  • Avoirs en devises 25750,5
  • (05/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37365 DT
  • (05/02)
  • 1 $ = 2,87106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/02)     1604,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/02)   27334 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>