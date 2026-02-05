Babnet   Latest update 19:10 Tunis

كرة السلة – كأس تونس: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6495f32abea3b3.21253886_nqkoljpgemfih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 17:41 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة السلة للموسم الرياضي 2025–2026، وذلك إثر عملية السحب التي أُجريت اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة السلة:

* شبيبة المنازهنادي كرة السلة بالمهدية

* النادي الرياضي للحرس الوطنياتحاد الأنصار
* النادي البنزرتيالزهراء الرياضية
* الاتحاد المنستيريالنجم الرادسي

* مستقبل المرسىشبيبة القيروان
* النادي الإفريقينجم حلق الوادي
* النجم الساحليجمعية الحمامات
* النادي الصفاقسيالدالية الرياضية بقرمبالية

ومن المنتظر أن تُقام مباريات الدور ثمن النهائي يوم 28 فيفري الجاري.
