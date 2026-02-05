كرة السلة – كأس تونس: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي
في ما يلي برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس لكرة السلة للموسم الرياضي 2025–2026، وذلك إثر عملية السحب التي أُجريت اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة السلة:
* شبيبة المنازه – نادي كرة السلة بالمهدية
* النادي الرياضي للحرس الوطني – اتحاد الأنصار
* النادي البنزرتي – الزهراء الرياضية
* الاتحاد المنستيري – النجم الرادسي
* مستقبل المرسى – شبيبة القيروان
* النادي الإفريقي – نجم حلق الوادي
* النجم الساحلي – جمعية الحمامات
* النادي الصفاقسي – الدالية الرياضية بقرمبالية
ومن المنتظر أن تُقام مباريات الدور ثمن النهائي يوم 28 فيفري الجاري.
* شبيبة المنازه – نادي كرة السلة بالمهدية
* النادي الرياضي للحرس الوطني – اتحاد الأنصار
* النادي البنزرتي – الزهراء الرياضية
* الاتحاد المنستيري – النجم الرادسي
* مستقبل المرسى – شبيبة القيروان
* النادي الإفريقي – نجم حلق الوادي
* النجم الساحلي – جمعية الحمامات
* النادي الصفاقسي – الدالية الرياضية بقرمبالية
ومن المنتظر أن تُقام مباريات الدور ثمن النهائي يوم 28 فيفري الجاري.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323209