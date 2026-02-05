جزيرة جربة تحتضن ورشة اختتام مشروع "تطوير سوق الانارة التونسي الى تقنيات ذات كفاءة طاقية عالية"

انتظمت، اليوم الخميس، بجزيرة جربة من ولاية مدنين، ورشة اختتام مشروع "تطوير سوق الانارة التونسي الى تقنيات ذات كفاءة طاقية عالية"، المنجز على مدى 4 سنوات من طرف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتمويل من الصندوق العالمي للبيئة، ودعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي.وحسب المدير العام للوكالة نافع البكاري، فإن هذا المشروع نجح ضمن تجربة نموذجية ببلديات جزيرة جربة في تغيير نسبة 50 بالمائة من الانارة العمومية الى اضاءة اكثر نجاعة طاقية ومحافِظة على البيئة من نوع "لاد"، حيث وصلت ببلدية جربة اجيم الى نسبة 100 بالمائة من خلال تركيز اكثر من 3500 نقطة إضاءة.وأضاف أنّه سيتم العمل في مراحل ما بعد المشروع على استكمال الـ50 بالمائة المتبقية، ثم تعميم هذه النوعية من الانارة بمختلف بلديات ولاية مدنين، وبقية جهات الجمهورية عبر مشروع أكبر، وذلك امام نجاعة هذه التقنيات في الاقتصاد في الطاقة بنسبة 50 بالمائة.ويهدف مشروع تطوير سوق الانارة التونسي إلى دعم وتطوير انتقال سوق الإنارة في تونس من سوق إنارة يعتمد تقنيات كلاسيكية إلى سوق إنارة يعتمد تقنيات ذات كفاءة طاقية عالية من نوع "لاد"، وهي تقنية متطوّرة وموجودة في السوق وذلك عبر آليات من شأنها أن تطور السوق وتروّج هذه التقنيات ذات الكفاءة الطاقية العالية، وفق عبد القادر البكوش مدير النجاعة الطاقية في البناءات بالوكالة والمنسق الوطني للمشروع.وأضاف البكوش أن هذا المشروع مكّن من إنجاز عدة عناصر على غرار وضع الاطار القانوني للتصنيف الطاقي لاجهزة الانارة الذي لم يكن موجودا في تونس، ووضع ملصقات طاقية على تجهيزات الانارة مثل المكيفات والثلاجات تحمل أصنافا طاقية من 1 الى 7، على أن تنجز عمليات مراقبة واختبار في المركز الفني التابع لوزارة الصناعة عبر مخبر تم تركيزه لانجاز الاختبارات على مستوى عالمي في إطار المشروع لمراقبة السوق مع اطار قانوني يهم التأشير الطاقي ومنع الاصناف الطاقية المستهلكة للطاقة بشكل كبير بصفة تدريجية.وأشار إلى أهمية الجانب التحسيسي والتكويني من خلال تنظيم ملتقيات ودورات تكوينية لمختلف المتدخلين من القطاع العام والخاص ممن ساهموا في انجاز محاور المشروع ومنها البرنامج النموذجي لتجهيز بلديات جربة بتقنيات الانارة العمومية من نوع "لاد"، وتجهيز نزل بهذه التقنية وذلك للاقتصاد في الطاقة سنويا بحوالي مليون دينار، والاقتصاد في الطاقة بنسبة 50 بالمائة في كل المنشآت، سيما وان الاضاءة تمثل حوالي 80 بالمائة من استهلاك المنشأة، حسب قوله.