إمضاء مذكرة تفاهم بين تونس وجمهورية جيبوتي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصحّة و الطب عن بُعد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6984be72e20540.38742092_elmqnokphjigf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 16:58
      
تم اليوم الخميس، إبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحّة التونسية والجيبوتية، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات المشتركة بين البلدين في مجال الصحة وبالخصوص في الطب عن بعد.

وأوضح وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال الموكب الملتئم بمقر وزارة الصحة، أن هذه الاتفاقية تُترجم العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط تونس بجمهورية جيبوتي، وتهدف إلى تكوين الأطباء وتطوير خدمات طب الاستعجالي وزراعة الأعضاء وخاصة زراعة الكلى.


من جهته، بيّن وزير الصحة الجيبوتي، أحمد روبله عبد الله، أن هذه الاتفاقية ترتكز بالأساس على تبادل الخبرات والمعلومات في المجال الطبي وبالخصوص الطب عن بُعد مشدّدا على أن تونس كانت ولا تزال داعما رئيسيا لقطاع الصحة في بلاده، إذ ساهمت في تكوين الأطباء بكلية الطب في جيبوتي، واستقبلتهم بالمؤسسات الاستشفائية التونسية لإنجاز تربصاتهم التطبيقية، وذلك في إطار علاقات التعاون جنوب –جنوب وتعزيز الشراكة بين البلدان الإفريقية.


وتم بالمناسبة، تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارتين لرسم خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

وسينطلق وفد يضم أطباء ومهندسين مختصين في الرقمنة من جيبوتي، في زيارة إلى عدد من المؤسسات الاستشفائية التونسية، بهدف الإطلاع على الخدمات الصحية التي تقدمها تونس لمواطنيها، والتعرف على تجربة رقمنة الخدمات الصحية، من أجل الاستئناس بها في تطوير الخدمات الصحية في بلدهم وتقريبها من المواطنين، خاصة في ظل وجود مناطق جبلية يصعب الوصول إليها .

وتشمل الزيارة بالإضافة إلى المؤسسات الاستشفائية، اكتشاف منصات رقمية تونسية، من بينها منصة "Najda.tn"، التي تسهّل التنسيق بين أطباء الاستعجالي وأطباء أمراض القلب، فضلا عن الاطلاع على اعتماد تونس للتصوير الطبي عن بُعد.

الخميس 05 فيفري 2026
