الرابطة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة 20

Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 15:03
      
في ما يلي تعيينات حكّام مباريات الجولة 20 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقرّرة يومي السبت 7 والأحد 8 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر:

السبت 7 فيفري 2026

* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى – شبيبة القيروان
الحكم: حسام بولعراس | حكم الفار: حسنيي النايلي


* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – مستقبل سليمان
الحكم: أمير لوصيف | حكم الفار: أمير العيادي

* الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري
الحكم: أيمن نصري | حكم الفار: منتصر بالعربي

* المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – مستقبل قابس
الحكم: باديس بن صالح | حكم الفار: حمزة جعيد

الأحد 8 فيفري 2026

* ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – نجم المتلوي
الحكم: وائل العجنقي | حكم الفار: خالد قويدر

* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – اتحاد بنقردان
الحكم: سيف الورتاني | حكم الفار: محمد علي قروية

* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي الإفريقي
الحكم: فرج عبد اللاوي | حكم الفار: هيثم قيراط
الخميس 05 فيفري 2026 | 17 شعبان 1447
