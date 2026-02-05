الرابطة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة 20
في ما يلي تعيينات حكّام مباريات الجولة 20 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقرّرة يومي السبت 7 والأحد 8 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر:
السبت 7 فيفري 2026* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى – شبيبة القيروان
الحكم: حسام بولعراس | حكم الفار: حسنيي النايلي
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – مستقبل سليمان
الحكم: أمير لوصيف | حكم الفار: أمير العيادي
* الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري
الحكم: أيمن نصري | حكم الفار: منتصر بالعربي
* المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – مستقبل قابس
الحكم: باديس بن صالح | حكم الفار: حمزة جعيد
الأحد 8 فيفري 2026* ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – نجم المتلوي
الحكم: وائل العجنقي | حكم الفار: خالد قويدر
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – اتحاد بنقردان
الحكم: سيف الورتاني | حكم الفار: محمد علي قروية
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي الإفريقي
الحكم: فرج عبد اللاوي | حكم الفار: هيثم قيراط
السبت 7 فيفري 2026* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى – شبيبة القيروان
الحكم: حسام بولعراس | حكم الفار: حسنيي النايلي
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – مستقبل سليمان
الحكم: أمير لوصيف | حكم الفار: أمير العيادي
* الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري
الحكم: أيمن نصري | حكم الفار: منتصر بالعربي
* المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – مستقبل قابس
الحكم: باديس بن صالح | حكم الفار: حمزة جعيد
الأحد 8 فيفري 2026* ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – نجم المتلوي
الحكم: وائل العجنقي | حكم الفار: خالد قويدر
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – اتحاد بنقردان
الحكم: سيف الورتاني | حكم الفار: محمد علي قروية
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي الإفريقي
الحكم: فرج عبد اللاوي | حكم الفار: هيثم قيراط
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323199