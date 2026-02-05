الرابطة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة 20

السبت 7 فيفري 2026





الأحد 8 فيفري 2026



في ما يليلبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقرّرة يومي، انطلاقًا منمستقبل المرسى – شبيبة القيروانحسام بولعراس |حسنيي النايليالأولمبي الباجي – مستقبل سليمانأمير لوصيف |أمير العياديالنجم الساحلي – الاتحاد المنستيريأيمن نصري |منتصر بالعربيالترجي الجرجيسي – مستقبل قابسباديس بن صالح |حمزة جعيدشبيبة العمران – نجم المتلويوائل العجنقي |خالد قويدرالنادي البنزرتي – اتحاد بنقردانسيف الورتاني |محمد علي قرويةالنادي الصفاقسي – النادي الإفريقيفرج عبد اللاوي |هيثم قيراط