بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 15:18
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة:

السبت 7 فيفري 2026


* قاعة الزواوي (15:00 س)
الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي


* قاعة مساكن (17:00 س)
النجم الساحلي – اتحاد النقل الصفاقسي

* قاعة بوسالم (16:00 س)
مولدية بوسالم – الأولمبي القليبي
