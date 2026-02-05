نسبة التضخم تتراجع الى 8ر4 بالمائة خلال شهر جانفي 2026
تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس إلى 4,8 بالمائة خلال شهر جانفي 2026، بعد أن كانت في حدود 4,9 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025، وفق بيانات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس.
ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى:
* انخفاض نسق تطوّر أسعار المواد الغذائية إلى 5,9 بالمائة خلال جانفي 2026 مقابل 6,1 بالمائة في ديسمبر 2025،
* تراجع نسق تطوّر أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل إلى 5,5 بالمائة مقابل 6 بالمائة خلال الشهر السابق.
المواد الغذائيةوباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,9 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس إلى:
* ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 16,1 بالمائة،
* الغلال الطازجة بنسبة 17,8 بالمائة،
* الأسماك الطازجة بنسبة 11,3 بالمائة،
* لحم البقر بنسبة 10,4 بالمائة.
في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 12 بالمائة.
المواد المصنّعة والخدماتسجّلت أسعار المواد المصنّعة خلال شهر جانفي 2026 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، ويُعزى ذلك بالأساس إلى:
* ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 10,1 بالمائة،
* ارتفاع أسعار مواد التنظيف بنسبة 4,9 بالمائة.
كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 3,7 بالمائة، نتيجة خاصة ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 11,4 بالمائة.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطّرةسجّل التضخم الضمني (دون احتساب الطاقة والتغذية) خلال شهر جانفي 2026 استقرارًا في مستوى 4,9 بالمائة.
وشهدت:
* أسعار المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 6 بالمائة،
* مقابل 0,6 بالمائة فقط بالنسبة إلى المواد المؤطّرة.
وبلغت نسبة الانزلاق السنوي لـ:
* المواد الغذائية الحرة: 6,7 بالمائة،
* المواد الغذائية المؤطّرة: 0,2 بالمائة.
ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال جانفي 2026ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0,3 بالمائة خلال شهر جانفي 2026 مقارنة بشهر ديسمبر 2025، ويعود ذلك أساسًا إلى:
* ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,4 بالمائة،
* وارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0,4 بالمائة.
أسعار المواد الغذائيةارتفعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0,4 بالمائة، نتيجة:
* ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 4 بالمائة،
* الغلال بنسبة 2,3 بالمائة،
* الأسماك الطازجة بنسبة 2,1 بالمائة.
في المقابل، تراجعت:
* أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 1,6 بالمائة،
* أسعار الخضر بنسبة 1,8 بالمائة.
أسعار الملابس والأحذيةسجّلت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 0,4 بالمائة، نتيجة:
* ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 0,4 بالمائة،
* والأحذية بنسبة 0,3 بالمائة.
أسعار خدمات الترفيه والثقافةارتفعت أسعار خدمات الترفيه والثقافة بنسبة 0,6 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار التجهيزات الإعلامية السمعية والبصرية بنسبة 0,7 بالمائة.
المساهمات في التضخم* حسب القطاعات: ساهمت مجموعتا المواد المعملية والخدمات بأعلى نسب في التضخم الإجمالي، على التوالي 2 بالمائة و1,2 بالمائة.
* حسب نظام التسعيرة: ساهمت مجموعتا المواد غير الغذائية الحرة والمواد الغذائية الحرة بأعلى نسب، على التوالي 3 بالمائة و1,7 بالمائة.
ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى:
* انخفاض نسق تطوّر أسعار المواد الغذائية إلى 5,9 بالمائة خلال جانفي 2026 مقابل 6,1 بالمائة في ديسمبر 2025،
* تراجع نسق تطوّر أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل إلى 5,5 بالمائة مقابل 6 بالمائة خلال الشهر السابق.
المواد الغذائيةوباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,9 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس إلى:
* ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 16,1 بالمائة،
* الغلال الطازجة بنسبة 17,8 بالمائة،
* الأسماك الطازجة بنسبة 11,3 بالمائة،
* لحم البقر بنسبة 10,4 بالمائة.
في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 12 بالمائة.
المواد المصنّعة والخدماتسجّلت أسعار المواد المصنّعة خلال شهر جانفي 2026 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، ويُعزى ذلك بالأساس إلى:
* ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 10,1 بالمائة،
* ارتفاع أسعار مواد التنظيف بنسبة 4,9 بالمائة.
كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 3,7 بالمائة، نتيجة خاصة ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 11,4 بالمائة.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطّرةسجّل التضخم الضمني (دون احتساب الطاقة والتغذية) خلال شهر جانفي 2026 استقرارًا في مستوى 4,9 بالمائة.
وشهدت:
* أسعار المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 6 بالمائة،
* مقابل 0,6 بالمائة فقط بالنسبة إلى المواد المؤطّرة.
وبلغت نسبة الانزلاق السنوي لـ:
* المواد الغذائية الحرة: 6,7 بالمائة،
* المواد الغذائية المؤطّرة: 0,2 بالمائة.
ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال جانفي 2026ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0,3 بالمائة خلال شهر جانفي 2026 مقارنة بشهر ديسمبر 2025، ويعود ذلك أساسًا إلى:
* ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,4 بالمائة،
* وارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0,4 بالمائة.
أسعار المواد الغذائيةارتفعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0,4 بالمائة، نتيجة:
* ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 4 بالمائة،
* الغلال بنسبة 2,3 بالمائة،
* الأسماك الطازجة بنسبة 2,1 بالمائة.
في المقابل، تراجعت:
* أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 1,6 بالمائة،
* أسعار الخضر بنسبة 1,8 بالمائة.
أسعار الملابس والأحذيةسجّلت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 0,4 بالمائة، نتيجة:
* ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 0,4 بالمائة،
* والأحذية بنسبة 0,3 بالمائة.
أسعار خدمات الترفيه والثقافةارتفعت أسعار خدمات الترفيه والثقافة بنسبة 0,6 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار التجهيزات الإعلامية السمعية والبصرية بنسبة 0,7 بالمائة.
المساهمات في التضخم* حسب القطاعات: ساهمت مجموعتا المواد المعملية والخدمات بأعلى نسب في التضخم الإجمالي، على التوالي 2 بالمائة و1,2 بالمائة.
* حسب نظام التسعيرة: ساهمت مجموعتا المواد غير الغذائية الحرة والمواد الغذائية الحرة بأعلى نسب، على التوالي 3 بالمائة و1,7 بالمائة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323194