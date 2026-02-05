تم الإعلان مساء أمس عن فتح باب الترشح لمسابقة الهواة بمهرجان مساكن لفيلم التراث الذي ينتظم من 17 إلى 19 أفريل 2026 بمساكن، وذلك ضمن اختصاصات فيلم التراث القصير والصور الفوتوغرافية.ويتواصل فتح باب الترشحات ضمن هذه المُسابقات إلى غاية 3 أفريل 2026.وتهتم مسابقة الفيديو بالأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 20 دقيقة، والتي يتعلق موضوعها "بالتراث المادي وغير المادي ( أثري - طبيعي – حرف - لباس تقليدي- تراث شفوي...)، وأن يكون الفيلم من انتاج هوّاة (دون شراكة أو مساهمة من وحدات انتاج مختلفة)، وأن يكون بجودة 720 HD على الأقل".أما مسابقة الصورة الفوتوغرافيّة فتتمحور حول موضوع الحرف التقليديّة، وتكون المشاركة من خلال صورة فوتوغرافيّة واحدة بمقاس 45/60 صم، شرط ألا تكون قد شاركت في مسابقات أخرى، علما وأنه بالمشاركة في المسابقة يكون لدار الثقافة مساكن حق استغلال الصور الفوتوغرافية المشاركة في المسابقة لتأثيث معارض ضمن أنشطة ثقافية.ويمكن للراغبين في الترشح الاطلاع على مزيد التفاصيل والولوج إلى رابط استمارة الترشح عبر الصفحة الرسمية للمهرجان.