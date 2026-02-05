تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليًا بسفارة تونس بطوكيو
أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليًا بمقرّها.
وأفادت السفارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّ كافة المواطنين التونسيين الراجعين لها بالنظر يمكنهم الانتفاع بهذه الخدمة ابتداءً من يوم الاثنين 09 فيفري 2026، وذلك لتجديد جوازات سفرهم أو إصدار جوازات لأبنائهم وفق الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
ودعت السفارة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى التواصل مع مصالحها للتنسيق بخصوص مواعيد إيداع المطالب، بما يتيح إسداء الخدمة في أفضل الظروف.
كما توجّهت سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو بالشكر إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الداخلية، تقديرًا لحرصهما على تركيز هذه الوحدة، بما يمكّن التونسيين المقيمين في اليابان من تجديد جوازات سفرهم بسلاسة وفي آجال مختصرة، وفق المصدر ذاته.
وأفادت السفارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّ كافة المواطنين التونسيين الراجعين لها بالنظر يمكنهم الانتفاع بهذه الخدمة ابتداءً من يوم الاثنين 09 فيفري 2026، وذلك لتجديد جوازات سفرهم أو إصدار جوازات لأبنائهم وفق الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
ودعت السفارة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى التواصل مع مصالحها للتنسيق بخصوص مواعيد إيداع المطالب، بما يتيح إسداء الخدمة في أفضل الظروف.
كما توجّهت سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو بالشكر إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الداخلية، تقديرًا لحرصهما على تركيز هذه الوحدة، بما يمكّن التونسيين المقيمين في اليابان من تجديد جوازات سفرهم بسلاسة وفي آجال مختصرة، وفق المصدر ذاته.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323186