يوم دراسي حول " المرأة والعلوم وريادة الاعمال ..الجرأة على الابتكار والمبادرة " يوم 11 فيفري بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6c593c7b553.89432488_ihkpnqmfeojlg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 13:38
      
تنظم الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بسوسة بالتعاون مع منظمة الاعراف بالجهة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد، يوما دراسيا حول"المرأة والعلوم وريادة الاعمال...الجرأة على الابتكار والمبادرة" وذلك يوم الاربعاء 11 فيفري الجاري بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم

ويأتي تنظيم هذا اليوم في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم الموافق ليوم 11 فيفري من كل سنة، وهو يوم أقرته منظمة الأمم المتحدة لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(STEM) ومواجهة الصور النمطية والاحتفاء بابتكاراتهن


ويعد هذا الملتقى فرصة هامة لتشجيع المهندسات التونسيات على الابتكار والمبادرة وتعزيز حضورهن في المجالات العلمية والتكنولوجية وريادة الأعمال


ويهدف هذا اللقاء الى تثمين المسارات المهنية للنساء في مجال العلوم وريادة الأعمال وخاصة المهندسات والتعريف بآليات دعم الابتكار وريادة الاعمال اضافة الى تعزيز المهارات في مجال التنمية الذاتية والقيادية
