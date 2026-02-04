بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تحت 16 سنة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 3 - 0

، اليوم الأربعاء، بملعب مساكن، علىبنتيجة، ضمن منافسات اليوم الأول منلهذه الفئة العمرية.وجاءت ثلاثية المنتخب التونسي عن طريق(دق 6)، و(دق 24)، و(دق 60).وفي مباراة أخرى ضمن منافسات اليوم الأول، تعادلبنتيجة. وافتتح الجزائريون التسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق، قبل أن يعدّلالنتيجة للمنتخب المغربي بهدف عكسي في الدقيقةوفي الجولة الثانية، المقررة يوم، سيواجه المنتخب التونسي نظيره الجزائري على، فيما يلاقي المنتخب المغربي نظيره الليبي علىوتقام الدورة بنظام، حيث تجرى ثلاث جولات أيام، ويتوّج في ختامها الفريق المتصدر للترتيب بلقب البطولة.* في مساكن:: 3-0* في القلعة الكبرى:: 1-1* في القلعة الكبرى (س 12:00):* في مساكن (س 12:00):* في مساكن (س 11:00):* في القلعة الكبرى (س 14:00):مدة المباراة