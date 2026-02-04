Babnet   Latest update 20:03 Tunis

بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تحت 16 سنة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 3 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69838aa1235481.50580844_jqefhnimogplk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 19:15 قراءة: 1 د, 1 ث
      
المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 سنة، اليوم الأربعاء، بملعب مساكن، على نظيره الليبي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات اليوم الأول من بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لهذه الفئة العمرية.

وجاءت ثلاثية المنتخب التونسي عن طريق محمد علي الخماري (دق 6)، ومحمد عثمان بن حسين (دق 24)، وزكريا الطيب (دق 60).


وفي مباراة أخرى ضمن منافسات اليوم الأول، تعادل المنتخبان المغربي والجزائري بنتيجة 1-1. وافتتح الجزائريون التسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق يوسف النيش، قبل أن يعدّل عبد الله عبد القادر النتيجة للمنتخب المغربي بهدف عكسي في الدقيقة 21.


وفي الجولة الثانية، المقررة يوم الجمعة 6 فيفري، سيواجه المنتخب التونسي نظيره الجزائري على ملعب القلعة الكبرى، فيما يلاقي المنتخب المغربي نظيره الليبي على ملعب مساكن.

وتقام الدورة بنظام البطولة المصغّرة، حيث تجرى ثلاث جولات أيام 4 و6 و8 فيفري، ويتوّج في ختامها الفريق المتصدر للترتيب بلقب البطولة.

النتائج والبرنامج

الأربعاء 4 فيفري

* في مساكن:
تونس – ليبيا: 3-0
* في القلعة الكبرى:
المغرب – الجزائر: 1-1

الجمعة 6 فيفري

* في القلعة الكبرى (س 12:00):
الجزائر – تونس
* في مساكن (س 12:00):
ليبيا – المغرب

الأحد 8 فيفري

* في مساكن (س 11:00):
الجزائر – ليبيا
* في القلعة الكبرى (س 14:00):
تونس – المغرب

ملاحظة: مدة المباراة 80 دقيقة.
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
