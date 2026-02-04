بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تحت 16 سنة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 3 - 0
المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 سنة، اليوم الأربعاء، بملعب مساكن، على نظيره الليبي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات اليوم الأول من بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لهذه الفئة العمرية.
وجاءت ثلاثية المنتخب التونسي عن طريق محمد علي الخماري (دق 6)، ومحمد عثمان بن حسين (دق 24)، وزكريا الطيب (دق 60).
وفي مباراة أخرى ضمن منافسات اليوم الأول، تعادل المنتخبان المغربي والجزائري بنتيجة 1-1. وافتتح الجزائريون التسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق يوسف النيش، قبل أن يعدّل عبد الله عبد القادر النتيجة للمنتخب المغربي بهدف عكسي في الدقيقة 21.
وفي الجولة الثانية، المقررة يوم الجمعة 6 فيفري، سيواجه المنتخب التونسي نظيره الجزائري على ملعب القلعة الكبرى، فيما يلاقي المنتخب المغربي نظيره الليبي على ملعب مساكن.
وتقام الدورة بنظام البطولة المصغّرة، حيث تجرى ثلاث جولات أيام 4 و6 و8 فيفري، ويتوّج في ختامها الفريق المتصدر للترتيب بلقب البطولة.
النتائج والبرنامج
الأربعاء 4 فيفري
* في مساكن:
تونس – ليبيا: 3-0
* في القلعة الكبرى:
المغرب – الجزائر: 1-1
الجمعة 6 فيفري
* في القلعة الكبرى (س 12:00):
الجزائر – تونس
* في مساكن (س 12:00):
ليبيا – المغرب
الأحد 8 فيفري
* في مساكن (س 11:00):
الجزائر – ليبيا
* في القلعة الكبرى (س 14:00):
تونس – المغرب
ملاحظة: مدة المباراة 80 دقيقة.
