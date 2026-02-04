Babnet   Latest update 20:03 Tunis

وزير الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد السّفير الجديد للبوسنة والهرسك لدى تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69838a5c40b202.77090580_qfnlohkjepgmi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 19:04
      
تسلّم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد السّفير الجديد للبوسنة والهرسك لدى الجمهورية التونسية مع الإقامة بطرابلس، "سيناد ماسوفيتش".

وأشاد الوزير خلال اللقاء، بعلاقات الأُخوّة والتعاون التي تجمع بين البلدين، مشدّدا على أهمية العمل من أجل مزيد تعزيزها وتطويرها على المستوى الثنائي ومتعدّد الأطراف في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصّة مع احتفاء البلدين في أفق السنة القادمة بمرور 35 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، حسب بلاغ لوزارة الخارجيّة.


كما أكّد على أهمية حسن استغلال فرص التعاون المتاحة وتشجيع الشراكات والمبادلات التجارية، من خلال تيسير نفاذ المنتجات الفلاحية التونسية إلى السوق البوسنية، وتكثيف البعثات الاقتصادية، والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية في كلا البلدين، فضلا عن تطوير التعاون الأمني والتبادل السياحي.


من جانبه، أكد السفير الجديد، عزمه على بذل الجهود اللاّزمة من أجل الارتقاء بعلاقات الصّداقة والتعاون بين البلدين إلى مستويات أرفع، معبرا عن استعداده لوضع برنامج عمل زمني على مختلف الأصعدة من أجل تحقيق هذه الأهداف.
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
