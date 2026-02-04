بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 19): مكارم المهدية يفوز على نادي ساقية الزيت 28-24
فاز مكارم المهدية مساء اليوم الأربعاء بقاعة رشاد خواجة بالمهدية على نادي ساقية الزيت بنتيجة 28-24، في المباراة التي تمّ استكمالها ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.
وكانت المباراة قد توقفت في تاريخ سابق بقرار من الحكم بعد انطلاقتها بدقائق، وذلك بسبب عدم صلوحية أرضية القاعة.
الترتيب| الفريق | النقاط (ن) | المقابلات (ل) |
| -------------------- | ---------- | ------------- |
| النادي الإفريقي | 57 | 20 |
| الترجي الرياضي | 56 | 20 |
| النجم الساحلي | 49 | 20 |
| نادي ساقية الزيت | 45 | 20 |
| سبورتينغ المكنين | 40 | 20 |
| بعث بني خيار | 40 | 20 |
| نادي جمال | 40 | 20 |
| مكارم المهدية | 37 | 20 |
| نادي قصور الساف | 33 | 20 |
| الملعب التونسي | 31 | 20 |
| جمعية الحمامات | 30 | 20 |
| نسر طبلبة | 22 | 20 |
