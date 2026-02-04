بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 19): مكارم المهدية يفوز على نادي ساقية الزيت 28-24

الترتيب



فازمساء اليوم الأربعاء بقاعةعلىبنتيجة، في المباراة التي تمّ استكمالها ضمن منافساتمن بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.وكانت المباراة قد توقفت في تاريخ سابق بقرار من الحكم بعد انطلاقتها بدقائق، وذلك بسبب| الفريق | النقاط (ن) | المقابلات (ل) || -------------------- | ---------- | ------------- || 57 | 20 || 56 | 20 || 49 | 20 || 45 | 20 || 40 | 20 || 40 | 20 || 40 | 20 || 37 | 20 || 33 | 20 || 31 | 20 || 30 | 20 || 22 | 20 |