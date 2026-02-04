الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف عن الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا نسختي 2031 و2035

اختتم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرحلة تلقي طلبات الاستضافة لنسخة كأس آسيا 2035 بعد أن كانت عملية التقدم لاستضافة كأس آسيا 2031 قد اكتملت في العام الماضي وسط اهتمام واسع من اتحادات القارة.وجاء إغلاق باب الترشح لنسخة 2035 وسط اهتمام واسع من اتحادات القارة ما دفع الاتحاد الآسيوي إلى تعميم دعوات الترشح لنسخة 2035 على الاتحادات الأعضاء في 27 أوت 2025 مع تحديد 31 ديسمبر 2025 موعدا نهائيا لتقديم الملفات.ومع انسحاب اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم من سباق استضافة نسخة 2031 ، استقر عدد الاتحادات المتقدمة رسميا بطلبات الاستضافة على ستة أطراف شملت الاتحاد الأسترالي لكرة القدم والاتحاد الهندي والاتحاد الإندونيسي والاتحاد الكوري والاتحاد الكويتي إلى جانب عرض مشترك تقدمت به اتحادات قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.وفي المقابل، كشفت قائمة الاتحادات التي أبدت اهتمامها الرسمي باستضافة كأس آسيا 2035 عن حضور قوي للقوى الكروية في القارة والتي شملت الاتحاد الأسترالي، الاتحاد الياباني، الاتحاد الكوري والاتحاد الكويتي لكرة القدم.وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيباشر خلال المرحلة المقبلة التواصل مع الاتحادات المتقدمة تمهيدا لتنسيق عملية تقديم وثائق الترشح المطلوبة وذلك وفق الجداول الزمنية المعتمدة واللوائح المنظمة وإجراءات التقييم المعمول بها في إطار مسار يهدف إلى ضمان أعلى معايير الجاهزية والتنظيم لاستضافة الحدث القاري الأبرز.