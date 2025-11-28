Babnet   Latest update 20:15 Tunis

كرة القدم (كاس آسيا 2035): كوريا الجنوبية واليابان تدرسان فكرة استضافة مشتركة للمنافسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929c8928da7f0.49503326_jmpnihgeqlkfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Novembre 2025
      
اعلن مسؤولون من كوريا الجنوبية و اليابان عن اعتزام بلديهما في تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم 2035, في خطوة تعيد التعاون بين البلدين بعد استضافتهما لمونديال 2002.
وبهذا الخصوص, قال مسؤول في الاتحاد الكوري ان الاستضافة المشتركة مع اليابان "إحدى الاستراتيجيات الممكنة فالخطط لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج لموافقة الحكومتين".
ومن جهته, أكد الاتحاد الياباني أن دراسة إمكانية الاستضافة المشتركة مستمرة مع كوريا الجنوبية ودول أخرى, لكنه شدد على عدم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن.

وسيعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سنة 2027 عن المستضيفين لنسختي 2031 و2035, علما أن السعودية ستستضيف النسخة المقبلة عام 2027.



*.*.*