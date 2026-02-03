دليل الجهات الفاعلة في النظام البيئي لريادة الأعمال الخضراء التونسية: " GreenGate" إطلاق منصة

أطلق مشروع" Greenov’i" المموَّل من قبل الاتحاد الأوروبي،منصة GreenGate" "، وهي منصة رقمية مصمّمة لتجميع مختلف الجهات الفاعلة والموارد والفرص المتعلقة بريادة الأعمال الخضراء في تونس في نقطة واحدة.وتستهدف منصة "GreenGate" رواد الأعمال الخضر المنخرطين بالفعل في النظام البيئي وهياكل الدعم والجهات الفاعلة المؤسساتية وعلى وجه الخصوص الشباب من حاملي الأفكار ورواد الأعمال المستقبليين الذين يبحثون عن نقطة انطلاق أولى لفهم الإجراءات وتحديد الشركاء الرئيسيين، والنفاذ إلى الفرص المتاحة.وتتيح منصة "GreenGate"، وفق بلاغ تلقت "وات" نسخة منه، الثلاثاء، معلومات يسهل النفاذ إليها وواضحة وأكثر ترابطًا، بما يخدم جميع الجهات الفاعلة في النظام البيئي.وتوفّر المنصة على وجه الخصوص، دليلا وطنيا للجهات الفاعلة المنخرطة في ريادة الأعمال الخضراء والانتقال البيئي (هياكل المرافقة والدعم، هيئات التمويل، الخبراء، الشركات الناشئة، المنظمات غير الحكومية... ) وكتبة موارد تضم أدلة وبودكاست وتقارير مُفيدة للجهات الفاعلة المنخرطة في النظام البيئي لريادة الأعمال الخضراء.وتشكل المنصة، بحسب القائمين عليها، فضاء تعاونيا يتيح لكل مستخدم إمكانية إضافة موارد أو معلومات أو جهات اتصال لإثراء قاعدة البيانات والموارد المتاحة بشكل جماعي، كما ترافق رواد الأعمال الشباب وأصحاب أفكار المشاريع.كما تُشجع على الابتكار المستدام وتُسهم في بروز جيل جديد من رواد الأعمال المنخرطين في الانتقال البيئي في تونس.يشار الى ان المنصة قد أصبحت متاحة الآن عبر الإنترنت من خلال هذا الرابط: www.greengate.tnويهدف مشروع " Greenov’i"، منذ اطلاقه سنة 2023، بقيمة جملية تناهز 12 مليون اورو، إلى مرافقة ودعم الانتقال البيئي في تونس على مدى خمس سنوات، علاوة على دعم تطوير المؤسّسات البيئية والتشجيع على اعتماد أساليب إنتاج رشيدة ومُستدامة ومُنصفة.وينفذ مشروع" Greenov’i" من قبل الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، بالتعاون مع المركز الدولي لتكنولوجيات البيئة بتونس ووزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتخطيط.