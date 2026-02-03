باجة: يوم ترويجي لتثمين مشروع " طريق الرمانة بتستور"

انتظم، اليوم الثلاثاء، بتستور من ولاية باجة، يوم ترويجي لتثمين مشروع "طريق الرمانة" أو "رمانة تور بتستور"، الذي يهدف الى المحافظة على الحركية الاقتصادية والسياحية بمعتمدية تستور (المنتج الأوّل للرمان بولاية باجة)، وإلى تنويع مجالات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للشباب عبر دمج عدد من القطاعات مثل الصناعة والفلاحة والسياحة فى مسار واحد.ويندرج مشروع "طريق الرمانة،" الذي انطلق سنة 2020 وبلغ حاليا مراحله الأخيرة، ضمن برنامج النفاذ إلى الأسواق للمنتوجات الغذائية والمجليّة "بومبات2" الذي تنفّذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالشراكة مع وزارات الفلاحة والصناعة والسياحة وعدد من المجامع المهنية التونسية، بكلفة 300 ألف دينار ممولة من كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.وأوضح خبير الجودة والسلامة الغذائية بمشروع "بومبات2"، خميس الناصفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مشروع "طريق الرمانة"، مكّن من تركيز 8 نقاط لتجمّع بساتين الرمان والحرفيين والمطاعم، ويتميز بأنه يمكّن الزائر من تجربة متفردة في صنع الأكلات الاندلسية والاستمتاع بالطبيعة.وأضاف أن المشروع يجمع بين عدد هام من المتدخلين من صناعيين وحرفيين، وقد ساهم في تطوير قدراتهم في تأشير المنتوجات، والسلامة الغذائيةـ والتحكم في الجودة، كما انبثق عنه ملف أصلي للحصول على التسمية المثبتة للأصل لرمان تستور الذى اثبتت دراسة فنية خصوصياته المتميزة، علما أنّه تم تسليم الملف لوزارة الفلاحة منذ سنة 2024.من جهتها، اعتبرت هاجر فرهود مؤسسة الشركة التضامنية "بلريال "، فى تصريح لـ"وات"، أنّ شركتها تجمع قرابة 50 امرأة حرفية بتستور مختصات في تثمين منتوج الرمان وتحصلن علي ميداليات في عدّة مسابقات،بما يؤكد أنّ رمان تستور مثّل نقطة تحوّل اقتصادي في حياتهن وفي تمكينهن اقتصاديا.وأشارت إلى أن مشروع "طريق الرمانة" أعطى بعدا آخر لمنتوج الرمان من خلال توظيفه في السياحة وبعث مسلك سياحي يمكن أن يكون الأول في إفريقيا الذي يتمحور حول ثمرة وآليات تثمينها من المنتج الى الحرفيين، مرورا بدور الضيافة وصنع المنتوجات البيولوجية من كل مكونات الرمانة، وصولا الى التجديد والتثمين لفن الطبخ الاندلسي المعتمد على الرمان.من جانبه، قال محمد الجويني، صاحب مشروع "أرجوحة تستور" (تروليان تستور)، المندرج ضمن المسلك السياحي طريق الرمانة، أن مشروع أرجوحة تستور مشروع سياحي ايكولوجي، يهدف الى التعريف بالرياضة الجبلية ورياضة المغامرة بتستور، إضافة الى تقديم الاكلات الاندلسية وخاصة المعدة من مشتقات الرمان، وقد استفاد مشروعه من مشروع "طريق الرمانة" من خلال تزويده بمعدات تبريد، وتكوين منظوريه لتقديم خدمات بمواصفات جيّدة.تجدر الإشارة إلى أن اليوم الترويجي الذي حضره عدد من الفاعلين والإعلاميين من مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة مختلفة تضمّن ورشات لتعليم صنع عدد من المنتوجات التي تحتوى على الرمان ومشتقاته