ديوان الطيران المدني والمطارات يعتزم القيام بعملية بيضاء في مجال سلامة الطيران المدني بمطار توزر نفطة الدولي غدا الاربعاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/airporttozeur.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 03 Février 2026 - 18:05
      
يعتزم ديوان الطيران المدني والمطارات القيام بعملية بيضاء تتمثل في تمرين عام في مجال سلامة الطيران المدني بمطار توزر نفطة الدولي، غدا الاربعاء، وذلك من الساعة العاشرة والنصف الى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

وتهدف هذه العملية البيضاء، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن الديوان الى الوقوف على مدى جاهزية المصالح والاطراف المتدخلة في المطار في حالات الطوارئ.


ولفت الديوان في هذا الصدد، الى امكانية ظهور سحابة من الدخان في محيط مدرج الطائرات خلال العملية.
الثلاثاء 03 فيفري 2026 | 15 شعبان 1447
