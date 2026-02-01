Babnet   Latest update 21:18 Tunis

وفاة شاب بغار الدماء بعد انقاذه من الغرق بوادي مجردة

Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 19:58
      
توفي اليوم الاحد، شاب في العقد الثالث من عمره بوادي مجردة على مستوى منطقة البرانصية المحاذية للوادي بعد ان تم انقاذه  ونقله إلى المستشفى الجهوي بجندوبة، وفق ما اكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة لوكالة تونس افريقيا للانباء وبلاغ صادر عن الادارة الجهوية الحماية المدنية بجندوبة.

وحسب ذات المصدر فقد تمكن اعوان الحماية من انتشال الشاب بعد ساعات من البحث تجند لها فريق مختص في الغوص ونقله الى المستشفى الجهوي بجندوبة حيث وافته المنية.


وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة قد اصدرت يوم امس السبت وصباح اليوم الاحد وخلال الايام القليلة المنقضية عددا من البلاغات التحذيرية دعت فيها المواطنين لرفع درجة الحذر وعدم الاقتراب من الاودية التي ارتفع منسوبها بشكل ملحوظ أثر التساقطات المطرية التي عرفتها خلال الايام المنقضية وخاصة ليلة البارحة.
وسجلت محطة غار الدماء خلال يوم امس وليلة البارحة نحو 90 مليمترا من التساقطات المطرية.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323000

