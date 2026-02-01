Babnet   Latest update 21:18 Tunis

كاس رابطة ابطال افريقيا : بيراميدز المصري يفوز على نهضة بركان المغربي 3-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697fa21cc97300.18555795_phemiongqjflk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 20:06 قراءة: 0 د, 25 ث
      
فاز نادي بيراميدز المصري مساء اليوم الأحد على نهضة بركان المغربي بنتيجة 3-0، في مباراة الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجّل أهداف الفريق المصري كلّ من محمود زالاكا (11)، وناصر ماهر (74)، وأحمد عاطف (80).


وبهذا الفوز، اعتلى بيراميدز صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، متقدّمًا على نهضة بركان الذي تجمّد رصيده عند 7 نقاط، ثم باور ديناموز في المركز الثالث بـ 4 نقاط، فيما يحتل ريفرز يونايتد المركز الرابع بنقطة واحدة.
