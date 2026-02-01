تونس تشارك في الاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى العربي - الهندي بنيودلهي

وترأست المندوبة الدائمة بالنيابة للجمهورية التونسية لدى جامعة الدول العربية ضحى الشويخ بن تنفوس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الوفد التونسي المشارك في هذا الاجتماعوأكدت بن تنفوس في كلمة تونس بهذه المناسبة، أهمية انعقاد هذا المنتدى تجسيداً للإرادة المشتركة العربية الهندية لمزيد الارتقاء بعلاقات الشراكة والتعاون فيما بينها إلى أرفع المستويات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والحضارية والثقافية التي تجمع الجانبين، وفق بلاغ على الصفحة الرسمية لسفارة جمهورية تونس بالقاهرة.كما شددت على أهمية ما يتيحه المنتدى من فرصة هامة لمزيد التنسيق والتشاور من أجل إيجاد الحلول السلميّة والدفع نحو تسوية القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ترسيخا للاستقرار في المنطقة وإرساء السلم والأمن الدوليين في اطار المنظومة الاممية.وذكرت في هذا السياق، بموقف تونس الثابت والداعم للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للسقوط بالتقادم وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.والتقى رؤساء الوفود، على هامش الاجتماع الوزاريّ، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي أكد حرص بلاده على مزيد الانفتاح وتعزيز التعاون مع الدول العربية في مختلف المجالات ولاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وصدر عن المنتدى "اعلان نيودلهي" واعتماد برنامج تنفيذي عربي هندي للفترة 2026-2028.