برشلونة الإسباني يعلن تعاقده مع اللاعب المصري حمزة عبدالكريم لتعزيز صفوف فريقه الثاني

أعلن نادي برشلونة متصدر البطولة الاسبانية لكرة القدم اليوم عن تعاقده مع اللاعب حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري، على سبيل الإعارة لتعزيز صفوف فريقه الثاني حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار الشراء.وأوضح النادي الكتالوني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاتفاق مع النادي الأهلي يقضي باستعارة اللاعب حتى 30 جوان 2026، مع إدراج بند يتضمن خيار الشراء النهائي لصالح برشلونة عند انتهاء فترة الإعارة.وبات حمزة عبد الكريم صاحب الـ18 عاما، أول لاعب مصري يعزز صفوف فريق كرة القدم في برشلونة.وتألق الواعد عبد الكريم (18 عاما) مع منتخب مصر في كأس ‍العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في نوفمبر الماضي وسجل هدفين في أربع مباريات، ليلفت أنظار ‌برشلونة الذي تشتهر أكاديميته بتطوير المواهب الشابة ومن ثم تغذي الفريق الأول.ولم يعلن برشلونة عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام مصرية ذكرت أن الأهلي سيحصل على ثلاثة ملايين دولار ‌إذ ضم النادي الإسباني المهاجم الشاب بصفة نهائية.وأضاف برشلونة أن عبد الكريم، ⁠الذي أصبح أول مصري ينضم للنادي، وسينضم لتدريب الفريق الثاني في الأيام المقبلة.ويحتل الفريق الثاني لبرشلونة المركز السادس في المجموعة الثالثة لبطولة الدرجة ​الرابعة، برصيد 32 نقطة من 20 مباراة.وعلى الرغم من صغر سنه، خاض عبد الكريم ​ثماني مباريات مع الفريق الأول للأهلي في الموسم الحالي.