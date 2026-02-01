Babnet   Latest update 19:54 Tunis

برشلونة الإسباني يعلن تعاقده مع اللاعب المصري حمزة عبدالكريم لتعزيز صفوف فريقه الثاني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697f97f0eba0f3.49543831_lgkpfineqojmh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 19:13 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أعلن نادي برشلونة متصدر البطولة الاسبانية لكرة القدم اليوم عن تعاقده مع اللاعب حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري، على سبيل الإعارة لتعزيز صفوف فريقه الثاني حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار الشراء.

وأوضح النادي الكتالوني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاتفاق مع النادي الأهلي يقضي باستعارة اللاعب حتى 30 جوان 2026، مع إدراج بند يتضمن خيار الشراء النهائي لصالح برشلونة عند انتهاء فترة الإعارة.

وبات حمزة عبد الكريم صاحب الـ18 عاما، أول لاعب مصري يعزز صفوف فريق كرة القدم في برشلونة.
وتألق الواعد عبد الكريم (18 عاما) مع منتخب مصر في كأس ‍العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في نوفمبر الماضي وسجل هدفين في أربع مباريات، ليلفت أنظار ‌برشلونة الذي تشتهر أكاديميته بتطوير المواهب الشابة ومن ثم تغذي الفريق الأول.
ولم يعلن برشلونة عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام مصرية ذكرت أن الأهلي سيحصل على ثلاثة ملايين دولار ‌إذ ضم النادي الإسباني المهاجم الشاب بصفة نهائية.

وأضاف برشلونة أن عبد الكريم، ⁠الذي أصبح أول مصري ينضم للنادي، وسينضم لتدريب الفريق الثاني في الأيام المقبلة.
ويحتل الفريق الثاني لبرشلونة المركز السادس في المجموعة الثالثة لبطولة الدرجة ​الرابعة، برصيد 32 نقطة من 20 مباراة.
وعلى الرغم من صغر سنه، خاض عبد الكريم ​ثماني مباريات مع الفريق الأول للأهلي في الموسم الحالي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322990

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 فيفري 2026 | 13 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:47
15:22
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet15°
14° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
18°-8
17°-11
17°-10
17°-12
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>