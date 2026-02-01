تدخلات مصالح وزارة التجهيز و الاسكان أثر التقلبات الجوية

كما شملت، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الاحد، إعادة فتح الطرقات التي شهدت انقطاعات جزئية أو كلية في الشمال الغربي (خاصة ولاية جندوبة) نتيجة حصول انزلاقات أرضية وانجرافات للأتربة بفعل الأمطار والرياح، مما مكن من استئناف حركة الجولان بالطرقات.وقامت مصالح الوزارة، من جهة اخرى، بإزالة الرمال التي تراكمت على الطرقات في الجنوب التونسي نتيجة الرياح القوية، مما حال دون عزل بعض المناطق.كما تولت تأمين حركة المرور. وشملت التعبئة الوجستية التي وفرتها الوزارة توفير المعدات الضرورية في مختلف الإدارات الجهوية (باجة، سليانة، صفاقس، قبلي، وجندوبة...) على غرار الآليات الثقيلة(أكثر من 20 آلة ماسحة، آلات شحن)، والرافعات والشاحنات التي وزعت على النقاط الحساسة.كما وفرت فرق استمرار تضم مهندسين، ورؤساء فروع، وسواق آليات ثقيلة، وعمال ميدانيين يواصلون العمل بنظام الحصة الواحدة لضمان التدخل الفوري.واشارت الوزارة الى تواصل تدخلات مختلف مصالح الوزارة بمختلف جهات الجمهورية مع المتابعة الحينية لوضعية الاودية و المسالك والطرقات الراجعة لها بالنظر.