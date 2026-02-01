Babnet   Latest update 16:40 Tunis

ألكاراز يهزم ديوكوفيتش في ملبورن ليكمل ألقابه في البطولات الكبرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682a38494ca225.64668353_epmfiqkohlngj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 15:35 قراءة: 0 د, 58 ث
      
لعب كارلوس ألكاراز دور محطم أحلام نوفاك ديوكوفيتش مرة أخرى عندما أطاح باللاعب الصربي الذي كان يسعى لتحطيم الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى بفوزه 2-‌6 و6-2 و6-3 و7-5 ليحصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة لأول ‍مرة ويصبح أصغر لاعب يفوز بكافة البطولات الأربع الكبرى.
وبعد أن ​حرم ديوكوفيتش من تحقيق لقب 25 في البطولات الأربع الكبرى غير المسبوق، ‌احتفل الإسباني (22 عاما) بلقبه السابع في ملعب رود ليفر أرينا الصاخب الذي خسر فيه أمام نفس اللاعب في دور الثمانية العام الماضي.
وظل رقم دون بادج القياسي كأصغر لاعب يفوز بكافة البطولات الأربع ‌الكبرى صامدا لمدة 88 عاما تقريبا منذ فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة عام 1938 قبل يومين من عيد ميلاده الثالث والعشرين.

وتجاوز ألكاراز بدايته المتوترة وأرهق ديوكوفيتش، بينما كان مواطنه رافا نادال يبتسم من الصف الأمامي.
وبعد أن كسر إرسال بطل ملبورن بارك عشر مرات مرتين في كل ​من المجموعتين الثانية والثالثة ليتقدم، ‌حقق ألكاراز الكسر الحاسم والنتيجة 6-5 في المجموعة الرابعة، وفاز بالمباراة في أول نقطة للفوز ​بالمباراة عندما أطلق ديوكوفيتش ضربة خارج الملعب.
وابتسم ديوكوفيتش بسخرية بينما كان ألكاراز يلاحق الضربات القوية ويردها بقوة.

وبدا ​الأمر في النهاية، أشبه بصفحات من كتاب مسيرة ديوكوفيتش في سنواته الذهبية.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322978

