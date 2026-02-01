Babnet   Latest update 13:22 Tunis

نجم المتلوي يحصن دفاعه بياسين بوخريص

Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 12:49
      
تعاقد نجم المتلوي مع المدافع الايسر ياسين بوخريص قادما من الترجي الرياضي على سبيل الاعارة لمدة ستة اشهر، وفق ما اعلنه الفريق على صفحته الرسمية.
وكان فريق المناجم تعاقد خلال هذا الميركاتو الشتوي مع الحارس احمد ياسين المشري لمدة سنة ونصف والمهاجم حمزة المنصري في اطار الاعارة لستة أشهر قادمين من النادي الافريقي اضافة الى الجناح الهجومي رائد الفادع لمدة سنة ونصف ومتوسط الميدان السنيغالي شريف بوديان لمدة عامين.
ويحتل نجم المتلوي المركز السابع في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 25 نقطة، ويلاقي اليوم الاحد لحساب الجولة التاسعة عشرة ضيفه الملعب التونسي صاحب المركز الثالث ب37 نقطة.
الأحد 01 فيفري 2026 | 13 شعبان 1447
