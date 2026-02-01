فريق من بعثة قنصلية الجمهورية التونسية ببولونيا يتحول الاحد 08 فيفري الجاري الى مدينة أنكونا لتقديم خدمات قنصلية

أعلنت، قنصلية الجمهورية التونسية ببولونيا، أن فريقا من بعثتها سيتحول إلى مدينة أنكونا (مقاطعة ماركي)، يوم الأحد 08 فيفري 2026، لتقديم خدمات قنصلية.وتتمثل هذه الخدمات، وفق ما أوردت القنصلية بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في قبول ملفات جوازات السفر والتعريف بالامضاء والنسخ المطابقة للاصل وخدمات الحالة المدنية واستخراج وتجديد البطاقات القنصلية اضافة الى ترجمة الوثائق الادارية.ودعت القنصلية المعنيين بالامر الى اعداد الملفات والوثائق المطلوبة كاملة طبقا لما هو مفسر على هذا الرابط https://wa.me/c/393481997851والى الحضور في اليوم المذكور ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بالعنوان التاليSala comunale – Via Battisti n°11/C, Anconaرصد