Babnet   Latest update 13:22 Tunis

فريق من بعثة قنصلية الجمهورية التونسية ببولونيا يتحول الاحد 08 فيفري الجاري الى مدينة أنكونا لتقديم خدمات قنصلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697f3a7a4d8493.63641713_mnkqghplejofi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 12:34 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت، قنصلية الجمهورية التونسية ببولونيا، أن فريقا من بعثتها سيتحول إلى مدينة أنكونا (مقاطعة ماركي)، يوم الأحد 08 فيفري 2026، لتقديم خدمات قنصلية.

وتتمثل هذه الخدمات، وفق ما أوردت القنصلية بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في قبول ملفات جوازات السفر والتعريف بالامضاء والنسخ المطابقة للاصل وخدمات الحالة المدنية واستخراج وتجديد البطاقات القنصلية اضافة الى ترجمة الوثائق الادارية.


ودعت القنصلية المعنيين بالامر الى اعداد الملفات والوثائق المطلوبة كاملة طبقا لما هو مفسر على هذا الرابط https://wa.me/c/393481997851
والى الحضور في اليوم المذكور ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بالعنوان التالي

Sala comunale – Via Battisti n°11/C, Ancona

رصد
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322971

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 فيفري 2026 | 13 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:47
15:22
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet15°
15° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
18°-8
18°-11
16°-10
14°-9
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>