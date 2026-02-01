ملتقى لوكسمبورغ الأوروبي للسباحة – جميلة بولكباش تحرز فضية سباق 1500م سباحة حرة وتحقق رقمًا قياسيًا وطنيًا جديدًا
أحرزت التونسية جميلة بولكباش الميدالية الفضية لسباق 1500 متر سباحة حرة، أمس السبت، ضمن منافسات ملتقى لوكسمبورغ الأوروبي للسباحة.
وقطعت بولكباش مسافة السباق في زمن قدره 16 دقيقة و48 ثانية و29 جزءًا بالمائة، خلف الإيطالية جورجيا تونوني التي فازت بالسباق بزمن 16 دقيقة و45 ثانية و68 جزءًا بالمائة، في حين عادت الميدالية البرونزية إلى الفرنسية كليمونس كوكوردانو بزمن 16 دقيقة و50 ثانية و89 جزءًا بالمائة.
ووفق الجامعة التونسية للسباحة، فقد حطّمت جميلة بولكباش الرقم القياسي الوطني السابق في هذه المسافة، والذي كان في حدود 17 دقيقة و03 ثوانٍ.
