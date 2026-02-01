ملتقى التحدي العالمي لألعاب القوى داخل القاعة ببلجيكا – التونسية نورهان هرمي تفوز بمسابقة الوثب الطويل
أحرزت التونسية نورهان هرمي المركز الأول في مسابقة الوثب الطويل، أمس السبت، ضمن منافسات ملتقى التحدي العالمي لألعاب القوى داخل القاعة بمدينة جنت البلجيكية.
وحقّقت هرمي قفزة قدرها 5.86 أمتار، مسجّلة رقما شخصيا جديدا داخل القاعة.
وحلّت السويسرية ليندا بيشسيل في المركز الثاني (5.78م)، فيما جاءت البلجيكية سيناه فانهويجن في المركز الثالث (5.74م).
