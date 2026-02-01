Babnet   Latest update 10:20 Tunis

ملتقى التحدي العالمي لألعاب القوى داخل القاعة ببلجيكا – التونسية نورهان هرمي تفوز بمسابقة الوثب الطويل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697f167b8ef856.52149992_qifjgnklephmo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 01 Février 2026
      
أحرزت التونسية نورهان هرمي المركز الأول في مسابقة الوثب الطويل، أمس السبت، ضمن منافسات ملتقى التحدي العالمي لألعاب القوى داخل القاعة بمدينة جنت البلجيكية.

وحقّقت هرمي قفزة قدرها 5.86 أمتار، مسجّلة رقما شخصيا جديدا داخل القاعة.


وحلّت السويسرية ليندا بيشسيل في المركز الثاني (5.78م)، فيما جاءت البلجيكية سيناه فانهويجن في المركز الثالث (5.74م).


