كأس أمم إفريقيا لكرة اليد رواندا 2026 - منتخب الرأس الأخضر يحرز المركز الثالث بعد الفوز على الجزائر 29-23

احتل منتخب الرأس الاخضر المركز الثالث ضمن فعاليات كأس امم افريقيا لكرة اليد رواندا 2026، اثر انتصاره اليوم السبت على نظيره الجزائري 29-23 في المباراة الترتيبية لنيل المركزين الثالث والرابع.وكان المنتخب الجزائري قد انهزم يوم الخميس في نصف النهائي أمام نظيره التونسي بنتيجة 33-24 فيما خسر منتخب الرأس الأخضر في الدور ذاته أمام الفريق المصري 32-26.وفي وقت لاحق من اليوم، تجرى المباراة النهائية بين المنتخب التونسي صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات ب 10 ألقاب ونظيره المصري حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة (2020 و2022 و2024).وتأهلت خمسة منتخبات إفريقية الى المونديال القادم المقرر في 2027 بألمانيا، ويتعلق الأمر بتونس ومصر والرأس الأخضر والجزائر وأنغولا.