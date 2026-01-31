Babnet   Latest update 15:43 Tunis

كأس أمم إفريقيا لكرة اليد رواندا 2026 - منتخب الرأس الأخضر يحرز المركز الثالث بعد الفوز على الجزائر 29-23

Bookmark article    Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 15:24 قراءة: 0 د, 32 ث
      
احتل منتخب الرأس الاخضر المركز الثالث ضمن فعاليات كأس امم افريقيا لكرة اليد رواندا 2026، اثر انتصاره اليوم السبت على نظيره الجزائري 29-23 في المباراة الترتيبية لنيل المركزين الثالث والرابع.

وكان المنتخب الجزائري قد انهزم يوم الخميس في نصف النهائي أمام نظيره التونسي بنتيجة 33-24 فيما خسر منتخب الرأس الأخضر في الدور ذاته أمام الفريق المصري 32-26.

وفي وقت لاحق من اليوم، تجرى المباراة النهائية بين المنتخب التونسي صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات ب 10 ألقاب ونظيره المصري حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة (2020 و2022 و2024).

وتأهلت خمسة منتخبات إفريقية الى المونديال القادم المقرر في 2027 بألمانيا، ويتعلق الأمر بتونس ومصر والرأس الأخضر والجزائر وأنغولا.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322926

