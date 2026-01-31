ريباكينا تتغلب على سبالينكا لتتوج بأول ألقابها في أستراليا المفتوحة

قدمت إيلينا ريباكينا أداء مذهلا وفازت 6-4 و4-6 و6-4 على أرينا ⁠سبالينكا، لتتوج بأول ألقابها ⁠في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت، وتقلب الطاولة على المصنفة الأولى عالميا ‌في إعادة لنهائي ملبورن بارك الذي جمع بينهما قبل ثلاث سنوات.وفي أول نهائي في أي ‍بطولة كبرى منذ عام 2008 يضم لاعبتين لم تخسرا أي ​مجموعة، كانت المصنفة الأولى سبالينكا هي من تراجعت أولا تحت سقف ملعب رود ‌ليفر حيث خرجت ريباكينا بكل قوتها لتكسر إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي لتسيطر على المباراة.وتسببت الضربات القوية للاعبة المصنفة الخامسة القادمة من قازاخستان في مشاكل عديدة لسبالينكا الفائزة باللقب مرتين، إذ وصلت بسهولة إلى نقطة حسم المجموعة ‌في الشوط العاشر وحققتها بنجاح، لتدق ناقوس الخطر في ركن منافستها.وبعد أن دخلت المباراة بسجل من 46 انتصارا في المباريات بالبطولات الكبرى على الملاعب الصلبة من أصل 48 مباراة، وجدت سبالينكا الفائزة بأربعة ألقاب ‍كبرى، إيقاعها، وبدأت المجموعة الثانية بطريقة أكثر ⁠إيجابية، لكن ريباكينا أنقذت ثلاث نقاط لكسر إرسالها لتحافظ على شوط إرسالها وتفرض التعادل 1-1.ومنحت ضربة أمامية خاطئة من ريباكينا سبالينكا الفرصة لتعادل النتيجة بمجموعة لكل منهما، واستغلت اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء هذه الفرصة بسعادة، لتحول ​المجموعة الأخيرة إلى مباراة فاصلة ‌ستحسمها اللاعبة التي تحافظ على هدوئها.وبعد أن تغلبت على ريباكينا في موقف مشابه في نهائي 2023، أطلقت ​سبالينكا مجموعة من الضربات المذهلة لتتقدم 3-صفر، لكن اللاعبة القادمة من قازاخستان عادت بقوة وكسرت إرسال منافستها مرتين لتتقدم ​4-3، قبل أن تحسم الفوز لتضيفه إلى انتصارها في بطولة ويمبلدون 2022.