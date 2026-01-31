البنك المركزي التونسي: تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية خلال شهر جانفي 2026

تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل ملحوظ، ليستقر في حدود 7،08 بالمائة، خلال شهر جانفي 2026، مقابل 7،49 بالمائة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، وذلك وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي.يشار إلى أن معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية قد سجّل، بالانزلاق السنوي، تراجعا ملحوظا، إذ تحوّل من 7،98 بالمائة، خلال جانفي 2024، مقابل 7،99 بالمائة خلال جانفي 2025، واستقر عند 7،08 بالمائة، خلال جانفي 2026، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025.ويفسر هذا التراجع باتخاذ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال إجتماعه المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2025، التقليص من نسبة الفائدة المديرية بـ 50 نقطة أساسية، لتصبح في حدود 7 بالمائة، وذلك على خلفية تراجع معدل التضخم، الذي من المتوقع أن يكون في حدود 5،4 بالمائة لكامل سنة 2025، مقابل 7 بالمائة سنة 2024.