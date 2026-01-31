Babnet   Latest update 13:07 Tunis

البنك المركزي التونسي: تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية خلال شهر جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 12:49 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل ملحوظ، ليستقر في حدود 7،08 بالمائة، خلال شهر جانفي 2026، مقابل 7،49 بالمائة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، وذلك وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي.

يشار إلى أن معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية قد سجّل، بالانزلاق السنوي، تراجعا ملحوظا، إذ تحوّل من 7،98 بالمائة، خلال جانفي 2024، مقابل 7،99 بالمائة خلال جانفي 2025، واستقر عند 7،08 بالمائة، خلال جانفي 2026، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025.


ويفسر هذا التراجع باتخاذ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال إجتماعه المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2025، التقليص من نسبة الفائدة المديرية بـ 50 نقطة أساسية، لتصبح في حدود 7 بالمائة، وذلك على خلفية تراجع معدل التضخم، الذي من المتوقع أن يكون في حدود 5،4 بالمائة لكامل سنة 2025، مقابل 7 بالمائة سنة 2024.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322920

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 31 جانفي 2026 | 12 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:46
15:21
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet13°
13° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-10
15°-11
18°-8
19°-11
15°-10
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>