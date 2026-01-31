ندوة حول "رقمنة الجباية..الفاتورة الالكترونية ومنصة تاج" يوم 4 فيفري 2026 بالمعهد العالي للغات بالمكنين

تنظم الغرفة الفتية الاقتصادية بالمكنين بالشراكة مع الديوان الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير والمعهد العالي للغات بالمكنين ومكتب التشغيل والعمل المستقل ندوة حول " رقمنة الجباية...الفاتورة الالكترونية ومنصة تاج" وذلك يوم الاربعاء 4 فيفري المقبل بمقر المعهد .ويهدف هذا اللقاء الذي يشارك فيه نخبة من المختصين في الجباية والمحاسبة الى رفع مستوى الوعي وإطلاع المشاركين على تحديات رقمنة الإجراءات الضريبية إضافة إلى كيفية استخدام الفواتير الإلكترونية ومنصة تاج.ويتضمن برنامج الندوة مداخلات حول اجراءات العمل بالفاتورة الالكترونية والقطاعات المعنية ومنصة تبادل الاغراض الجبائية تاج الى جانب رقمنة الادارة الجبائية بين الواقع والتطبيق