تحيين الموقع الالكتروني الخاص بخلاص معلوم الجولان
أفادت الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، أنه تمّ تحيين الموقع الالكتروني الخاص بخلاص معلوم الجولان (vignette) والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
وأعلمت، في بلاغ صادر عنها، أصحاب السيارات الخاصة وأصحاب العربات ذات الاستعمال المهني والمخصصة لنقل البضائع أو لنقل الأشخاص بمختلف أصنافها، انه وأنّه بإمكانهم خلاص هذه المعاليم عن بعد، باستعمال البطاقات البنكية أوالبريدية وذلك عبر الرابط
التالي : taxe-circulation.finances.gov.tn
يشار، إلى أنه حسب الأجندة للشهر المقبل، تم تحديد يوم 5 فيفري المقبل، كآخر آجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة للأشخاص المعنويين (الشركات)، باستثناء السيارات المعدة للكراء أوالمقتناة في إطارعقود إجارة أوإيجار مالي.
