استئناف التزود بالمياه ببعض المناطق العليا من ولايات تونس الكبرى صباح يوم السبت

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها ليل الجمعة ، عن أنّ بعض المناطق العليا من ولايات تونس الكبرى تشهد اليوم، اضطرابات في التزوّد بالماء الصالح للشرب ، والتزوّد بصفة طبيعية سيُستأنف تدريجيًا بداية من الساعة السادسة من صباح يوم السبت.

