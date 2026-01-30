Babnet   Latest update 23:02 Tunis

استئناف التزود بالمياه ببعض المناطق العليا من ولايات تونس الكبرى صباح يوم السبت

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه  في بلاغ  لها ليل الجمعة ، عن أنّ بعض المناطق العليا من ولايات تونس الكبرى تشهد اليوم، اضطرابات في التزوّد بالماء الصالح للشرب ، والتزوّد بصفة طبيعية سيُستأنف تدريجيًا بداية من الساعة السادسة  من صباح يوم السبت.
 
