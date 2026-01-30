استئناف التزود بالمياه ببعض المناطق العليا من ولايات تونس الكبرى صباح يوم السبت

الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:20
12:40
07:23
05:54
الرطــوبة:
% 82
18°
12°
الــرياح:
2.57 كم/س
12°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
18°-12
13°-10
14°-9
18°-8
19°-12
- Avoirs en devises 25315,2
- (30/01)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,38188 DT
- (30/01)
- 1 $ = 2,83672 DT
- Solde Compte du Trésor (29/01) 1821,1 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (29/01) 27254 MDT
