Babnet   Latest update 21:49 Tunis

النجم الساحلي - محمد على نفخة مدربا جديدا واسامة عبيد يوقع رسميا لمدة موسم ونصف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697d0fa6df9496.55899272_nomkgephjilqf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 21:04 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن النجم الساحلي اليوم الجمعة عن تعيين محمد علي نفخة مدربا جديدا لأكابر فريق كرة القدم خلفا لعفوان الغربي الذي استقال من تدريب الفريق بعد أيام قليلة من تعيينه على رأس الاطار الفني.
وتتالف تركيبة الاطار الفني بقيادة نفخة من كل من اسكندر قردبو (مدرب مساعد) ووائل بلعيد (مدرب مساعد) ويوسف المويهبي (مدرب مساعد مكلف بالتنسيق بين فريق الاكابر ومركز تكوين الشبان) وهيثم بن عثمان (معد بدني) وخليل الزواغي (معد بدني) ومحمد علي بكوش (مكلف بالاحصائيات والتحليل) وحمدي بيوض (مدرب حراس) .
كما افاد فريق جوهرة الساحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان اللاعب اسامة عبيد وقع رسميا عقدا مع الفريق لمدة موسم ونصف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322898

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:20
12:40
07:23
05:54
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
13°-10
14°-9
18°-8
19°-12
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>