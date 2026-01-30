النجم الساحلي - محمد على نفخة مدربا جديدا واسامة عبيد يوقع رسميا لمدة موسم ونصف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697d0fa6df9496.55899272_nomkgephjilqf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن النجم الساحلي اليوم الجمعة عن تعيين محمد علي نفخة مدربا جديدا لأكابر فريق كرة القدم خلفا لعفوان الغربي الذي استقال من تدريب الفريق بعد أيام قليلة من تعيينه على رأس الاطار الفني.

وتتالف تركيبة الاطار الفني بقيادة نفخة من كل من اسكندر قردبو (مدرب مساعد) ووائل بلعيد (مدرب مساعد) ويوسف المويهبي (مدرب مساعد مكلف بالتنسيق بين فريق الاكابر ومركز تكوين الشبان) وهيثم بن عثمان (معد بدني) وخليل الزواغي (معد بدني) ومحمد علي بكوش (مكلف بالاحصائيات والتحليل) وحمدي بيوض (مدرب حراس) .

كما افاد فريق جوهرة الساحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان اللاعب اسامة عبيد وقع رسميا عقدا مع الفريق لمدة موسم ونصف.