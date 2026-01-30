Babnet   Latest update 21:49 Tunis

الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعاقب المدربين عامر دربال ومحمد المكشر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697d03e1f0c043.38112458_meioqlfpgknjh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 20:17
      
أصدر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة جملة من القرارات التأديبية شملت أندية ومدربين من الرابطتين الأولى والثانية.

وقرّرت الرابطة معاقبة مدرب مستقبل المرسى، عامر دربال، بالحرمان من الجلوس على بنك البدلاء في مقابلتين مع مقابلة إضافية من أجل العود، إضافة إلى خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار، وذلك على خلفية احتجاجاته المتكررة على قرارات الحكم والتي أدّت إلى إقصائه خلال مباراة فريقه أمام النادي الإفريقي (0-1) ضمن الجولة 16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.


كما عاقبت الرابطة المدرب السابق لـالنجم الساحلي، محمد المكشر، بالحرمان من الجلوس على بنك البدلاء في مقابلتين وخطية مالية بـ5 آلاف دينار، بسبب احتجاجه على قرارات الحكم خلال مباراة فريقه أمام النادي الإفريقي ضمن الجولة 17.


وفي السياق ذاته، أقرّ مكتب الرابطة عقوبات مالية تراوحت بين 500 و10 آلاف دينار ضد عدد من الأندية، وذلك بسبب سلوك الجماهير ورمي المقذوفات والشماريخ.

وشملت هذه العقوبات كلا من:
الترجي الرياضي، الملعب التونسي، الأولمبي الباجي، النجم الساحلي، الاتحاد المنستيري، النادي الصفاقسي، النادي الإفريقي، شبيبة العمران، القلعة الرياضية، هلال مساكن، وسبورتينغ المكنين.
الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
مقالات رأي >>