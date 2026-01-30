الجامعة العامة للبلديات : انطلاق الورشة الأولى لشبكة التخطيط المحلي

انطلقت، اليوم الجمعة، ورشة العمل الأولى لشبكة التخطيط المحلي بالجامعة العامة للبلديات والتي التواصل الى غاية 1 فيفري القادم وذلك بعد تجديدها واختيار 27 بلدية للانضمام إليها.وتهدف شبكة التخطيط المحلي، وفق بلاغ للجامعة، إلى إنشاء فضاء للتبادل بين البلديات التونسية وحشد مختلف الخبرات في التخطيط المحلي وتقديم مقترحات على الصعيد التشريعي والمنهجي والأدوات، إضافة إلى المساهمة في التفكير في السياسة الوطنية للتخطيط الاستراتيجي الحضري والتهيئة العمرانية.وخصصت الورشة في يومها الأول، لتقديم شبكات الجامعة العامة للبلديات والتعرف على البلديات المنخرطة في الشبكة إضافة إلى عرض ميثاق عمل الشبكة ومناقشته ثم المصادقة عليه.ويمثل الميثاق الإطار المرجعي لعمل الشبكة حيث يضبط المبادئ والأهداف والحوكمة والمخرجات التي تشتغل عليها.كما تمثل الشبكة فضاء لتبادل الآراء وتقديم المقترحات المنهجية في مجال التخطيط المجالي ووضع الخطط للتنمية المحلية والتخطيط العمراني مما يمكنها من اعتماد وابتكار أدوات تساعدها على التشخيص والبرمجة والتخطيط والتنفيذ للعيش المشترك بين الأنشطة الاقتصادية والتنمية المستدامة.يشار إلى أن الشبكة تضم كل من بلديات نابل و سوسة ، قرمدة وبرقو وسيدي بوزيد والدندان وقابس وغزالة ، مطماطة وغمراسن و سبيطلة والمتلوي وقليبية وقصيبة المديوني وجربة حومة السوق ورقادة والعين وعوسجة و الشيحية والعالية والمسعدين وجربة ميدون وساقية الدائر، تاجروين والكرم ومساكن ومنزل تميميذكر أن أنشطة هذه الشبكة تندرج ضمن مشروع «الصندوق البلدي للمهارات العامة «-FMCG- المنجز من طرف الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والممول من طرف الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري.