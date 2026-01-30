الحملة الوطنية لتلقيح القطيع ستنطلق بكامل ولايات الجمهورية بداية من غرّة شهر فيفري 2026

اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنّ الحملة الوطنية لتلقيح القطيع لسنة 2026 ستنطلق بكامل ولايات الجمهورية بداية من غرّة شهر فيفري 2026، لتتواصل إلى موفّى شهر أفريل 2026، وذلك وفق خصوصيات كل جهة وبرمجة جهوية مضبوطة تعد للغرض.وتأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية والاستباقية لحماية الثروة الحيوانية، وتعزيز مناعتها، وضمان ديمومة منظومات الإنتاج الحيواني، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي والمحافظة على صحة القطيع الوطني، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الجمعة.وتشمل الحملة التلقيح ضدّ الأمراض الحيوانية الحمى القلاعية عند الأبقار والأغنام والماعز والجلد العقدي عند الأبقار، وجدري الأغنام وطاعون المجترات الصغرى والحمى المالطية عند الأغنام والماعز و جدري الإبل.وأكدت الوزارة أنّ عمليات التلقيح تُنجز بصفة مجانية، وأنّ فرق التلقيح الميدانية، المتكوّنة من أطباء بياطرة من القطاعين العمومي والخاص، ستؤمّن التدخلات الميدانية بمختلف الجهات، سواء عبر مراكز تجميع الحيوانات أو بالتوجّه مباشرة إلى المربين، وذلك طبقاً للرزنامة الجهوية المعتمدة.ونظراً للأهمية الخاصة التي يكتسيها تحصين قطيع الماشية، لما له من دور أساسي في استقرار منظومات الإنتاج الحيواني وانعكاساته الإيجابية على الأمن الغذائي، دعت الوزارة كافة المربين إلى الإقبال المكثف على عمليات التلقيح، و الالتزام بمواعيد التلقيح المعلن عنها والمنشورة بخلايا الإرشاد الفلاحي .كما اوصت بتسهيل عمل الفرق البيطرية الميدانيةوذلك بما يضمن حسن سير الحملة ونجاحها، ويساهم في حماية القطيع الوطني من الأمراض الحيوانية والمشتركة.ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بدوائر الإنتاج الحيواني والدوائر الفرعية للإنتاج الحيواني بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وفق الوزارة.