Babnet   Latest update 20:17 Tunis

الحملة الوطنية لتلقيح القطيع ستنطلق بكامل ولايات الجمهورية بداية من غرّة شهر فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6515a74735b090.45157470_lomephfgjkinq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 19:02 قراءة: 1 د, 10 ث
      
اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنّ الحملة الوطنية لتلقيح القطيع لسنة 2026 ستنطلق بكامل ولايات الجمهورية بداية من غرّة شهر فيفري 2026، لتتواصل إلى موفّى شهر أفريل 2026، وذلك وفق خصوصيات كل جهة وبرمجة جهوية مضبوطة تعد للغرض.
 
وتأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية والاستباقية لحماية الثروة الحيوانية، وتعزيز مناعتها، وضمان ديمومة منظومات الإنتاج الحيواني، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي والمحافظة على صحة القطيع الوطني، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الجمعة.

 
وتشمل الحملة التلقيح ضدّ الأمراض الحيوانية الحمى القلاعية عند الأبقار والأغنام والماعز والجلد العقدي عند الأبقار، وجدري الأغنام وطاعون المجترات الصغرى والحمى المالطية عند الأغنام والماعز و جدري الإبل.
 

وأكدت الوزارة أنّ عمليات التلقيح تُنجز بصفة مجانية، وأنّ فرق التلقيح الميدانية، المتكوّنة من أطباء بياطرة من القطاعين العمومي والخاص، ستؤمّن التدخلات الميدانية بمختلف الجهات، سواء عبر مراكز تجميع الحيوانات أو بالتوجّه مباشرة إلى المربين، وذلك طبقاً للرزنامة الجهوية المعتمدة.
ونظراً للأهمية الخاصة التي يكتسيها تحصين قطيع الماشية، لما له من دور أساسي في استقرار منظومات الإنتاج الحيواني وانعكاساته الإيجابية على الأمن الغذائي، دعت الوزارة كافة المربين إلى الإقبال المكثف على عمليات التلقيح، و الالتزام بمواعيد التلقيح المعلن عنها والمنشورة بخلايا الإرشاد الفلاحي .
 
كما اوصت  بتسهيل عمل الفرق البيطرية الميدانية
وذلك بما يضمن حسن سير الحملة ونجاحها، ويساهم في حماية القطيع الوطني من الأمراض الحيوانية والمشتركة.
ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بدوائر الإنتاج الحيواني والدوائر الفرعية للإنتاج الحيواني بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وفق الوزارة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322881

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:20
12:40
07:23
05:54
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
13°-10
15°-10
18°-8
19°-11
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>