القصرين: إنطلاق المرحلة الأولى من مشروع "بوزقام الخضراء" لتعزيز الوعي البيئي بالمؤسسات التربوية

انطلقت جمعية منتدى الشباب لثقافة المواطنة بالقصرين في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "بوزقام الخضراء- سفراء الشباب للماء والبيئة " الموجّه لفائدة متساكني منطقة بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية، وخاصة منطقة أولاد إبراهيم التي تضرّرت من الأمطار الطوفانية سنة 2025، وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية.وأفاد رئيس الجمعية، باسم صالحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، بأن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل في تنشيط عدد من المؤسسات التربوية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، مشيرًا إلى أن التدخل شمل حاليًا مدرسة أولاد حسين، ومدرسة القواسم من خلال أنشطة تحسيسية موجّهة لفائدة الإطار التربوي والتلاميذ.وأوضح أن هذه الأنشطة تهدف إلى التوعية بأهمية المحافظة على البيئة والثروة المائية، عبر اعتماد ألعاب تربوية تفاعلية تتضمن محاور وأسئلة حول السلوك البيئي السليم، وطرق ترشيد إستهلاك المياه، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الناشئة.وبيّن المتحدث أن المشروع سينتقل في مرحلته الثانية إلى التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال إنجاز استبيان ميداني لتشخيص الوضع البيئي ووضع الموارد المائية بالمنطقة، تمهيدًا للتدخل الميداني المباشر عبر توفير حاويات لفرز النفايات المنزلية وتثمينها بالمناطق التي سُجّل فيها نقص في هذا المجال.وأضاف رئيس الجمعية أن برنامج "بوزقام الخضراء - سفراء الشباب للماء والبيئة " يتضمّن أيضًا تدخلاً بيئيًا وهيكليًا يتمثل في تهيئة وتهذيب مجرى وادي حسين الرابط بين قرية بوزقام ومقبرة أولاد حسين والطريق الرئيسي والمؤسسات التربوية، وذلك عبر تركيز حواجز مائية للحدّ من مخاطر الفيضانات، وتنظيم تدفق المياه، وتسهيل عبور المتساكنين والتلاميذ الى مدينة بوزقام في وقت وجيز عوضا عن قطع طريق أخرى بعيدة.وأكد صالحي أن مشروع "بوزقام الخضراء-سفراء الشباب للماء والبيئة" هو مشروع متكامل، يُنفّذ في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين المجتمع المدني والسلط الجهوية والمحلية، ممثلة في معتمدية القصرين الجنوبية، وبلدية بوزقام، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، وعدد من الجمعيات المحلية، إلى حين إستكمال مختلف مراحله تباعًا.