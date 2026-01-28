الرائد الرسمي: قرار جديد ينظّم منح وتجديد رخص ترويج الأدوية ذات الاستعمال البشري بالسوق التونسية

الوكالة الوطنية للدواء: الجهة الحصرية للترخيص





استثناءات مرتبطة بالطوارئ والصحة العمومية



رخص استثنائية ومعطيات سريرية



إجراءات رقمية لتقديم المطالب



الأدوية البيولوجية المماثلة



اللقاحات والمواد الحساسة



تسوية الوضعيات السابقة



تفويض التصنيع والتغييرات التنظيمية



تسريع الإجراءات واعتماد التقييمات الخارجية



صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 11، قرار عنيتعلّق بضبطوبمقتضى هذا القرار، تتولّىحصريًا منح رخص ترويج الأدوية ذات الاستعمال البشري لفائدة:* المصنعين المتحصّلين على رخصة استثمار لمؤسسات صنع الأدوية،* أو أصحاب السجل التجاري، في حال لم يكن صاحب رخصة الترويج في بلد المرجع منشأة صناعية.ويُعدّ صاحب رخصة الترويج بالسوق المسؤول القانوني عن ترويج الدواء في السوق التونسية.خوّل القرار، بصفة استثنائية، لوزير الصحة منح رخصة ترويج بالسوق في حالات محدّدة، من بينها:* الطوارئ الصحية،* الأدوية ذات التأثير الجوهري على ميزانية* أو على توازنات الهياكل الصحية العمومية.كما يمكن، ووفق دليل خاص تعدّه الوكالة، منحللأدوية ذات الطابع المستعجل أو ذات الأهمية القصوى للصحة العامة، إضافة إلى الأدوية المخصّصة لتلبية حاجيات علاجية فردية عاجلة في غياب بدائل مرخّص لها.يُجيز القرار للوكالة منحللأدوية التي لا تتوفّر بشأنها المعطيات السريرية الكاملة، شريطة أن تفوق الفائدة المرجوّة المخاطر المحتملة، متى اقتضت الضرورة الصحية ذلك. وتُحدّد طرق وإجراءات هذا الصنف من التراخيص ضمن دليل خاص.نصّ القرار على أنّ مطالب الحصول على رخصة ترويج بالسوق أو تجديدها يجب أن تُقدَّمعبر البوابة الرسمية للوكالة، مقابل وصل تسلّم إلكتروني.كما تضبط الوكالة:* ودليلًا خاصًايتضمّنان مكوّنات الملفات والشروط والاستثناءات المتعلقة بتقديم المطالب.ألزم القرار المصنعين، في حال تعلّق الأمر بدواء بيولوجي مماثل، بتقديم ملف علمي يثبت أن الاختلافات المحتملة، سواء في المادة الأولية أو في عمليات التصنيع،ولا يُرخّص للدواء البيولوجي المماثل إلا بعد إثباتمع الدواء المرجعي، مع اعتبار هذه الأدويةوفق شروط تُضبط بدليل خاص.أخضع القرار كل دفعة من:* اللقاحات،* الأمصال،* المواد السامّة،* المواد المحفّزة للحساسية،* والأدوية المشتقّة من الدم،إلىمن قبل الوكالة قبل توزيعها، وذلك بناءً على طلب صاحب رخصة الترويج، ووفق إجراءات تُحدّد بدليل خاص.ألزم القرار الأدوية غير المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق، والتي وقع تسويقها قبل نشره، بتقديمفي أجل أقصاهمن تاريخ النشر بالرائد الرسمي.* أخضع القرار كل عمليةلترخيص مسبق من الوكالة، بعد أخذ رأي لجنة الترخيص المختصة.* وأوجب تقديملدى الوكالة عند كل تعديل يؤثّر في عناصر ملف رخصة الترويج.أتاح القرار للوكالة، في إطار، الاستناد إلى تقارير تقييم صادرة عن سلطات أو مؤسسات خارجية موثوق بها.كما يتم تقييم الملفات وفق، مع إمكانية منح أولوية استثنائية لبعض المطالب بعد أخذ رأي لجنة مختصّة، تُنشر تركيبتها ومهامها وطرق عملها على البوابة الرسمية للوكالة.ويتعين على الراغبين في الاستفادة من أولوية دراسة ملفاتهم تقديم طلب في الغرض وفق الإجراءات المضبوطة بالدليل العام لتسجيل الأدوية ذات الاستعمال البشري.