التعاون الأوروبي المتوسطي: إطلاق مشاريع جديدة لبرامج التعاون عبر الحدود في تونس

تمويلات أوروبية وأولويات استراتيجية



تونس في صلب التعاون الأوروبي المتوسطي



20 سنة من التعاون العابر للحدود



تأكيد أوروبي على الشراكة مع تونس



تمّ، الأربعاء، الإطلاق الرسمي للمشاريع المنبثقة عنفي إطار برنامجي، وذلك خلال لقاء انتظم في تونس.وتواصل تونس مشاركتها في برامج التعاون العابر للحدود والتعاون في البلد الواحد للفترة، بعد انضمامها إلى هذا الإطار منذ سنة، مؤكّدة بذلك موقعها كفاعل أساسي ضمن المبادرات الأوروبية المتوسطية.وقامبتعبئة تمويلات بقيمةلفائدة برنامج التعاون الثنائي، خُصّصمنها لدعم الانتقال البيئي في إطارويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون بين(تسع مقاطعات) و(16 ولاية) في مجالات ذات أولوية، تشمل القدرة التنافسية، والبحث والتجديد، والانتقال البيئي، ومجابهة تغيّر المناخ، والاندماج الاجتماعي، والنفاذ إلى الخدمات، إلى جانب تنمية قطاعي، وتحسين الحوكمة المحلية وتعزيز دور المجتمع المدني.كما وفّر الاتحاد الأوروبي تمويلات تفوقلفائدة برنامج، الذي يشملمطلّة على حوض البحر الأبيض المتوسط، من بينها تونس.ويهدف البرنامج إلى تمويل مشاريع تعاون مشترك تسعى إلى جعل المنطقة المتوسطيةوخلال اللقاء، الذي نُظم تحت عنوان، أكّد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيطأنّ تونس انخرطت مبكّرًا في هذا الشكل المتجدّد من التعاون، المندرج ضمنوأوضح فرادي أنّ نتائج أول طلب عروض في إطار برامج Interreg NEXT تعكس، مبرزًا أنّيساهمون فيضمن برنامج Interreg NEXT MED، في حين يشاركفيفي إطار برنامج Interreg NEXT إيطاليا–تونس.وأضاف أنّ هذه المشاريع تغطّي مجالات استراتيجية، من بينهامن جهته، أكّد المنسّق الوطني لبرامج التعاون العابر للحدود بوزارة الاقتصاد والتخطيطأنّ تونس تحتفل بمرورعلى انخراطها في هذا الإطار التعاوني، مبيّنًا أنّ الدورة الأولى امتدّت من، والثانية من، فيما تتواصل الدورة الحالية للفترةوأشار إلى أنّ تونس تحصّلت، خلال دورة، علىلتمويل مشاريع شراكة في مجالات التأقلم مع تغيّر المناخ، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والبحث والتجديد.كما استفادت، إلى حدّ الآن، منفي إطار طلب العروض الأول للدورة الحالية، مع توفّر فرص تمويل إضافية بقيمةضمن برنامج Interreg NEXT MED، وضمن برنامج Interreg NEXT إيطاليا–تونس.ودعا بن ميمون المؤسسات التونسية إلى، بما يمكّنها من لعب دور قيادي في برامج التعاون العابر للحدود، بدل الاكتفاء بدور الشريك.من جانبه، أفاد سفير الاتحاد الأوروبي بتونسبأنّ تونس تشارك فيتمت الموافقة عليها ضمن البرنامجين، معتبرًا أنّ ذلك يكرّسوقد نُظم هذا اللقاء بالشراكة مع، بصفتها الجهة الوطنية المكلّفة بالإشراف على برامجفي تونس.