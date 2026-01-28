تونس تبحث تعزيز التعاون مع الصومال وفلسطين في مجالات التشغيل والتكوين المهني

لقاء تونسي–فلسطيني لتعزيز الشراكة في التشغيل والتكوين



مذكرة تفاهم ومواقف ثابتة



محاور التعاون المقترحة



اتفق وزير التشغيل والتكوين المهني، أمس الثلاثاء، مع نظيره من جمهورية الصومال الفيدرالية، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على الشروع في بلورةلمختلف برامج التعاون الثنائي المبرمجة بين البلدين.وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع الوزيرين بمدينة، على هامش مشاركتهما في أشغال، المنعقد يومي 26 و27 جانفي.وتناول اللقاء إمكانيات تطوير التعاون التونسي-الصومالي في مجالاتواستعرض رياض شوّد بالمناسبة ملامح التجربة التونسية في مجال التكوين المهني، مبرزًا دورها فيعبر توفير كفاءات مؤهلة تستجيب لحاجيات السوق الوطنية والدولية.وأكد الوزير أن الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل في إطار متكامل لتنفيذ سياسات الدولة في مجالاتومن جانبه، عبّر الوزير الصومالي عنفي مجال التكوين المهني، واصفًا إياها بالتجربة الرائدة التي يمكن الاستئناس بها وتطوير التعاون على أساسها.وفي السياق ذاته، التقى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، يوم الثلاثاء بمدينة الرياض، وزيرة العمل الفلسطينية، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل.وحضر اللقاء كلّ من، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بالرياض، وعن وزارة التشغيل والتكوين المهني.واستهلّ الوزير التونسي كلمته بالتذكير بموقف رئيس الجمهوريةالثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.كما عبّر عن استعداد وزارة التشغيل والتكوين المهني لدفع التعاون المشترك مع الجانب الفلسطيني في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال.وأكد أن هذا اللقاء يندرج في إطارمقترحة من الجانب التونسي، مع إبداء الاستعداد لوضع الخبرات والتجارب التونسية الناجحة على ذمة طالبي التكوين والباحثين عن شغل والراغبين في بعث المشاريع من الفلسطينيين.ويتضمن مشروع مذكرة التفاهم جملة من مجالات التعاون، من أبرزها:* إعداد برامج مشتركة لتحسين التشغيلية والإدماج المهني وريادة الأعمال.* تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين المهني، وآليات التشغيل، وتكوين المكوّنين، وهندسة التكوين.* تنظيم عمليات التوأمة والتعاون بين الهياكل المعنية بالتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال في البلدين.ومن جهتها، ثمّنت وزيرة العمل الفلسطينية مواقف تونس الداعمة للقضية الفلسطينية، معربة عن تقديرها للمبادرة التونسية، ومبدية رغبة بلادها في، إضافة إلى إحداثلدعم التأهيل والتكوين ومرافقة الراغبين في بعث المشاريع والاستفادة من الخبرة التونسية في هذا المجال.