Babnet   Latest update 12:49 Tunis

أسعار الغلال والاسماك تسجل ارتفاعا في سوق الجملة ببئر القصعة خلال ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6979f74ccdf377.47635272_mpholnigkqjfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 12:44 قراءة: 1 د, 0 ث
      
سجّلت أسعار عدد من الغلّال والأسماك ارتفاعًا ملحوظًا بسوق الجملة ببئر القصعة خلال شهر ديسمبر 2025، وفق معطيات حديثة نشرها المرصد الوطني للفلاحة.

الغلّال: زيادات متفاوتة وتراجعات محدودة

على مستوى الغلال، تصدّر برتقال الكليمنتين قائمة الارتفاعات، إذ زادت أسعاره بنسبة 44 بالمائة ليبلغ 2100 مليم للكيلوغرام الواحد، يليه برتقال طمسون بنسبة 21,1 بالمائة ليصل إلى 1403 مليم/كغ، ثم الليمون الذي ارتفع سعره بنسبة 11 بالمائة ليبلغ 1077 مليم/كغ.

في المقابل، شهدت أسعار الإجاص والتفاح والتمور تراجعًا، قُدّر على التوالي بـ28 بالمائة (5974 مليم/كغ)، و23 بالمائة (2954 مليم/كغ)، و9 بالمائة (6837 مليم/كغ).


الأسماك: منحى تصاعدي

سجّلت المنتجات البحرية نسقًا تصاعديًا خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفعت أسعار سمك الشورو بنسبة 35 بالمائة (5533 مليم/كغ)، والتريليا بنسبة 28 بالمائة (26823 مليم/كغ)، والمرجان بنسبة 22 بالمائة (9462 مليم/كغ).

كما تطوّر سعر السردين بنسبة 11 بالمائة ليبلغ 5029 مليم/كغ، والغزال بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 11744 مليم/كغ.

الخضر: زيادات طفيفة وتراجعات بارزة

في ما يتعلّق بالخضر، شهدت أسعار الجزر والطماطم واللفت زيادة طفيفة في حدود 3 بالمائة، وقدّرت بنحو 1000 مليم/كغ.

في المقابل، تراجعت أسعار بقية الخضر، خاصة الأرضي شوكي بنسبة 30 بالمائة (5651 مليم/كغ)، والجلبان بنسبة 18 بالمائة (4427 مليم/كغ)، والفلفل الحلو بنسبة 17 بالمائة (2500 مليم/كغ)، والبصل بنسبة 10 بالمائة (1300 مليم/كغ).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322707

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
15°-12
18°-11
16°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/01)     1845,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/01)   27144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>