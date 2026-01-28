أسعار الغلال والاسماك تسجل ارتفاعا في سوق الجملة ببئر القصعة خلال ديسمبر 2025

الغلّال: زيادات متفاوتة وتراجعات محدودة





الأسماك: منحى تصاعدي



الخضر: زيادات طفيفة وتراجعات بارزة



سجّلت أسعار عدد منارتفاعًا ملحوظًا بسوق الجملة ببئر القصعة خلال شهر، وفق معطيات حديثة نشرهاعلى مستوى الغلال، تصدّرقائمة الارتفاعات، إذ زادت أسعاره بنسبةليبلغ، يليهبنسبةليصل إلى، ثمالذي ارتفع سعره بنسبةليبلغفي المقابل، شهدت أسعارتراجعًا، قُدّر على التوالي بـ)، و)، و).سجّلت المنتجات البحرية نسقًا تصاعديًا خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفعت أسعاربنسبة)، وبنسبة)، وبنسبة).كما تطوّر سعربنسبةليبلغ، وبنسبةليصل إلىفي ما يتعلّق بالخضر، شهدت أسعارزيادة طفيفة في حدود، وقدّرت بنحوفي المقابل، تراجعت أسعار بقية الخضر، خاصةبنسبة)، وبنسبة)، وبنسبة)، وبنسبة).