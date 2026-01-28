أسعار الغلال والاسماك تسجل ارتفاعا في سوق الجملة ببئر القصعة خلال ديسمبر 2025
سجّلت أسعار عدد من الغلّال والأسماك ارتفاعًا ملحوظًا بسوق الجملة ببئر القصعة خلال شهر ديسمبر 2025، وفق معطيات حديثة نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
الغلّال: زيادات متفاوتة وتراجعات محدودةعلى مستوى الغلال، تصدّر برتقال الكليمنتين قائمة الارتفاعات، إذ زادت أسعاره بنسبة 44 بالمائة ليبلغ 2100 مليم للكيلوغرام الواحد، يليه برتقال طمسون بنسبة 21,1 بالمائة ليصل إلى 1403 مليم/كغ، ثم الليمون الذي ارتفع سعره بنسبة 11 بالمائة ليبلغ 1077 مليم/كغ.
في المقابل، شهدت أسعار الإجاص والتفاح والتمور تراجعًا، قُدّر على التوالي بـ28 بالمائة (5974 مليم/كغ)، و23 بالمائة (2954 مليم/كغ)، و9 بالمائة (6837 مليم/كغ).
الأسماك: منحى تصاعديسجّلت المنتجات البحرية نسقًا تصاعديًا خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفعت أسعار سمك الشورو بنسبة 35 بالمائة (5533 مليم/كغ)، والتريليا بنسبة 28 بالمائة (26823 مليم/كغ)، والمرجان بنسبة 22 بالمائة (9462 مليم/كغ).
كما تطوّر سعر السردين بنسبة 11 بالمائة ليبلغ 5029 مليم/كغ، والغزال بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 11744 مليم/كغ.
الخضر: زيادات طفيفة وتراجعات بارزةفي ما يتعلّق بالخضر، شهدت أسعار الجزر والطماطم واللفت زيادة طفيفة في حدود 3 بالمائة، وقدّرت بنحو 1000 مليم/كغ.
في المقابل، تراجعت أسعار بقية الخضر، خاصة الأرضي شوكي بنسبة 30 بالمائة (5651 مليم/كغ)، والجلبان بنسبة 18 بالمائة (4427 مليم/كغ)، والفلفل الحلو بنسبة 17 بالمائة (2500 مليم/كغ)، والبصل بنسبة 10 بالمائة (1300 مليم/كغ).
